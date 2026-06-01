HBO confirma fim de 'Euphoria'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Euphoria" chegou ao fim na noite do último domingo (31/5), quando foi exibido o último capítulo da terceira temporada da série. A informação foi divulgada pela HBO nas redes sociais e pelo criador da atração, Sam Levinson, que, em entrevista ao "New York Times" disse que a conclusão trágica dos episódios lhe pareceu ser um desfecho claro para todo o seriado.

Rumores já indicavam que essa poderia ser a temporada final, mas informação não havia sido confirmada até então.

O seriado estrelado por Zendaya, Sydney Sweeney e Jacob Elordi foi exibido ao longo de quase sete anos, já que a pandemia e a greve dos roteiristas exigiram mais de dois anos entre a primeira e a segunda temporadas. O lançamento da terceira, diante de turbulências nos bastidores, demorou outros quatro.

A última temporada da série foi duramente criticada pela representação de suas personagens femininas – quase todas elas, de algum modo, passaram a se envolver com o mercado do sexo – e pela diferença de estilo em relação às anteriores.

Se antes "Euphoria" acompanhava a vida adolescente num colégio do subúrbio americano, o terceiro ano levou as crises de Rue, a protagonista com dependência em drogas vivida por Zendaya, e dos demais personagens para o deserto, numa região próxima à fronteira com o México.

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A escolha e os novos visuais renderam comparações com o gênero do faroeste e os episódios partiram de um longo salto temporal, abandonando as cores vibrantes e o cotidiano jovem que projetaram o seriado.