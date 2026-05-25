Sydney Sweeney tem cena de nudez em 'Euphoria' e levanta polêmica

A cena de topless de Sydney Sweeney no penúltimo episódio de "Euphoria" reacendeu o debate nas redes sociais sobre o tratamento dado à personagem Cassie na reta final da série.

No sétimo episódio da terceira e última temporada, exibido nesta semana, Cassie tenta recuperar visibilidade, após perder o acesso à sua conta no OnlyFans. O plano envolve se aproximar de Dylan Reid, vivido por Homer Gere, filho do ator Richard Gere, em uma cena de sexo na qual Sweeney aparece de topless.

Após o encontro, a personagem publica uma foto dos dois sem avisar ao rapaz, usando o perfil dele para divulgar seus serviços de acompanhante.

Arco de Cassie sob críticas na temporada final

A sequência intensificou as reclamações de parte do público, que acusa a produção de exagerar nas situações que envolvem a personagem. "Cansei desses excessos com a Cassie", escreveu um usuário no X. "Já não faz mais nenhum sentido esse arco da Cassie", reagiu outro.

A polêmica não é novidade nesta temporada. Na semana anterior, Sweeney já havia gerado repercussão ao gravar uma cena com uma cobra python enrolada no corpo.

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Espectadores também vêm criticando o tom melodramático adotado pela série no encerramento, apontando momentos considerados humilhantes para a artista e sem coerência narrativa com o que foi construído nos episódios anteriores.