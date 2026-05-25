Assine
overlay
Início Cultura
MÚSICA

Anitta deixa BH fora da rota de turnê do álbum 'Equilibrium'

Ingressos começam a ser vendidos nesta quinta-feira (28/5); até agora, Belo Horizonte não aparece na agenda de shows do novo disco

Publicidade
Carregando...
Lucas Lanna Resende
Lucas Lanna Resende
Repórter
Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas
25/05/2026 14:09 - atualizado em 25/05/2026 14:56

compartilhe

SIGA
×
Anitta já participou de diferentes programas da emissora
'Equilibrium', novo disco de Anitta, se destaca pela mistura de idiomas, com canções em português, espanhol e inglês crédito: SNL / reprodução

A cantora Anitta anunciou nesta semana a turnê de “Equilibrium”, seu álbum mais recente, mas Belo Horizonte ficou fora da agenda de apresentações divulgada pela artista num primeiro momento. Os shows serão realizados ao longo de agosto, em Porto Alegre, São Paulo, Fortaleza, Niterói e Salvador.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

A venda de ingressos será aberta nesta quinta-feira (28/5), ao meio-dia. Até o momento, no entanto, ainda não foram divulgadas informações sobre preços, locais das apresentações nem os canais oficiais de venda. Nas redes sociais, a artista publicou um vídeo de divulgação e escreveu: “A jornada começa agora”.

A turnê acompanha o lançamento de “Equilibrium”, trabalho que vem sendo destacado pela mistura de idiomas, com canções em português, espanhol e inglês. As faixas do disco transitam pelo pop, funk, reggaeton, samba e afrobeat, e também incorporam temas ligados à espiritualidade, aspecto que a cantora tem explorado recentemente.

Sem passagem prevista por Minas Gerais até agora, fãs belo-horizontinos que quiserem assistir ao espetáculo precisarão viajar. A apresentação mais próxima da capital mineira será em Niterói, no Rio de Janeiro, marcada para 22 de agosto.

Confira as datas da turnê de “Equilibrium”:

. 1º de agosto — Porto Alegre (RS)

. 8 de agosto — São Paulo (SP)

. 15 de agosto — Fortaleza (CE)

. 22 de agosto — Niterói (RJ)

. 29 de agosto — Salvador (BA)

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

(Com Folhapress)

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay