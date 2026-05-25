Anitta deixa BH fora da rota de turnê do álbum 'Equilibrium'

Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas

A cantora Anitta anunciou nesta semana a turnê de “Equilibrium”, seu álbum mais recente, mas Belo Horizonte ficou fora da agenda de apresentações divulgada pela artista num primeiro momento. Os shows serão realizados ao longo de agosto, em Porto Alegre, São Paulo, Fortaleza, Niterói e Salvador.

A venda de ingressos será aberta nesta quinta-feira (28/5), ao meio-dia. Até o momento, no entanto, ainda não foram divulgadas informações sobre preços, locais das apresentações nem os canais oficiais de venda. Nas redes sociais, a artista publicou um vídeo de divulgação e escreveu: “A jornada começa agora”.

A turnê acompanha o lançamento de “Equilibrium”, trabalho que vem sendo destacado pela mistura de idiomas, com canções em português, espanhol e inglês. As faixas do disco transitam pelo pop, funk, reggaeton, samba e afrobeat, e também incorporam temas ligados à espiritualidade, aspecto que a cantora tem explorado recentemente.

Sem passagem prevista por Minas Gerais até agora, fãs belo-horizontinos que quiserem assistir ao espetáculo precisarão viajar. A apresentação mais próxima da capital mineira será em Niterói, no Rio de Janeiro, marcada para 22 de agosto.

Confira as datas da turnê de “Equilibrium”:



. 1º de agosto — Porto Alegre (RS)

. 8 de agosto — São Paulo (SP)

. 15 de agosto — Fortaleza (CE)

. 22 de agosto — Niterói (RJ)

. 29 de agosto — Salvador (BA)

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(Com Folhapress)