'Uma mulher segura não é algo que todo mundo aceita', diz Ana Paula Renault

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Campeã do BBB 26 e com contrato com a Globo, a jornalista Ana Paula Renault é a estrela de uma campanha da Paramount+.

Ela encarna uma personagem na nova série "Rancho Dutton", que estreou na plataforma em 15 de maio e que, na primeira semana, acumulou mais de 12 milhões de visualizações em todo o mundo.

Porém, se engana quem pensa que o desejo dela é seguir na dramaturgia. "É um pouco complicado, porque eu não sei decorar o meu próprio CPF. Hoje eu estou aqui na Paramount, vou atuar um pouquinho e é algo que me deixa receosa, porque a gente sabe o tanto que um ator ou uma atriz têm que estudar, o quanto essa profissão é complicada, é difícil, e precisa de conhecimento", afirma.

Na campanha, gravada em um bar temático em São Paulo, Ana Paula Renault entra no universo da série como uma amiga de Beth Dutton (Kelly Reilly), personagem icônica da franquia.

Ela interage com cowboys enquanto incorpora o espírito destemido e a atitude afiada que tornaram Beth uma das favoritas do público.

Com personalidade forte, a jornalista sabe que a campanha tem muito a ver com o próprio jeito de ser. "O meu posicionamento, o meu jeito não consegue passar incólume. Então, eu sempre vou receber comentários. É importante entender o todo, que estamos em constante evolução e pegar algo que possa fazer da nossa vida um pouco melhor."

A jornalista também traça um paralelo entre Beth Dutton e ela. Na trama, dos mesmos criadores de "Yellowstone", Beth Dutton sai de Montana e vai para o Texas, uma região mais conservadora e acostumada a ver homens em postos de comando.

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"Uma mulher segura não é algo que todo mundo aceita muito bem", opina. "Eu acho que quanto mais produções que mostrem mulheres com autonomia, inteligentes, com vida própria, mesmo ocupando esse lugar que a sociedade espera da gente, melhor", completa.