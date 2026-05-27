SAÚDE MENTAL

Anitta desabafa sobre exaustão emocional

Especialista analisa como a pressão por perfeição e controle leva mulheres bem-sucedidas ao colapso; entenda as chamadas armaduras emocionais

Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
27/05/2026 13:16 - atualizado em 27/05/2026 13:17

A imagem convida à reflexão sobre as 'armaduras emocionais' femininas e a busca por autenticidade discutidas no artigo crédito: Redes sociais

“Eu não via sentido na vida.” A cantora Anitta desabafou sobre crises emocionais e uma sensação de vazio. A declaração repercutiu e iniciou um debate que vai além do universo das celebridades.

Para a especialista em autoamor e autodesenvolvimento, Renata Fornari, o relato revela um colapso comum entre mulheres que aprenderam a sobreviver sustentando força, controle e perfeição o tempo todo. “Existe uma geração inteira emocionalmente cansada de precisar ser forte o tempo todo”, afirma.

As armaduras emocionais

Segundo Renata, esse vazio está diretamente ligado às chamadas “armaduras emocionais”. São mecanismos inconscientes criados na infância para lidar com rejeições, cobranças e a necessidade de aprovação. “A mulher aprende cedo que precisa controlar tudo para se sentir segura”, explica.

A especialista aponta alguns padrões que se repetem com frequência entre mulheres modernas e bem-sucedidas:

  • A controladora: que vive em hiperalerta;

  • A invisível: que se anula para pertencer;

  • A autossuficiente: que não consegue receber cuidado;

  • A sabotadora: que deseja crescer, mas não sustenta a própria expansão emocional.

Renata destaca a diferença entre força e endurecimento emocional. “Tem mulheres funcionando perfeitamente por fora e emocionalmente desaparecendo por dentro.”

O aumento das crises emocionais femininas também está relacionado à cultura da performance permanente, intensificada pelas redes sociais. A pressão de parecer sempre feliz, produtiva e realizada agrava o quadro. “O mundo ensinou muitas mulheres a performar sucesso, mas não ensinou como sustentar paz interior”, pontua a especialista.

O caminho do autoamor, segundo ela, passa pela desconstrução dessas armaduras e pela reconstrução da identidade sem máscaras. “Ser dona de si não é controlar tudo. É conseguir existir sem precisar se abandonar para caber nas expectativas dos outros.”

Para Renata, o maior ato de coragem feminina hoje é parar de sobreviver e começar a se escutar. “A verdadeira cura começa quando a mulher entende que não precisa mais carregar o mundo inteiro para merecer amor, pertencimento e paz.”

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

