Anitta desabafa sobre exaustão emocional
Especialista analisa como a pressão por perfeição e controle leva mulheres bem-sucedidas ao colapso; entenda as chamadas armaduras emocionais
“Eu não via sentido na vida.” A cantora Anitta desabafou sobre crises emocionais e uma sensação de vazio. A declaração repercutiu e iniciou um debate que vai além do universo das celebridades.
Para a especialista em autoamor e autodesenvolvimento, Renata Fornari, o relato revela um colapso comum entre mulheres que aprenderam a sobreviver sustentando força, controle e perfeição o tempo todo. “Existe uma geração inteira emocionalmente cansada de precisar ser forte o tempo todo”, afirma.
As armaduras emocionais
Segundo Renata, esse vazio está diretamente ligado às chamadas “armaduras emocionais”. São mecanismos inconscientes criados na infância para lidar com rejeições, cobranças e a necessidade de aprovação. “A mulher aprende cedo que precisa controlar tudo para se sentir segura”, explica.
A especialista aponta alguns padrões que se repetem com frequência entre mulheres modernas e bem-sucedidas:
A controladora: que vive em hiperalerta;
A invisível: que se anula para pertencer;
A autossuficiente: que não consegue receber cuidado;
A sabotadora: que deseja crescer, mas não sustenta a própria expansão emocional.
Renata destaca a diferença entre força e endurecimento emocional. “Tem mulheres funcionando perfeitamente por fora e emocionalmente desaparecendo por dentro.”
O aumento das crises emocionais femininas também está relacionado à cultura da performance permanente, intensificada pelas redes sociais. A pressão de parecer sempre feliz, produtiva e realizada agrava o quadro. “O mundo ensinou muitas mulheres a performar sucesso, mas não ensinou como sustentar paz interior”, pontua a especialista.
O caminho do autoamor, segundo ela, passa pela desconstrução dessas armaduras e pela reconstrução da identidade sem máscaras. “Ser dona de si não é controlar tudo. É conseguir existir sem precisar se abandonar para caber nas expectativas dos outros.”
Para Renata, o maior ato de coragem feminina hoje é parar de sobreviver e começar a se escutar. “A verdadeira cura começa quando a mulher entende que não precisa mais carregar o mundo inteiro para merecer amor, pertencimento e paz.”
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.