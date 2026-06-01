Assine
overlay
Início Cultura
CELEBRIDADES

Wanessa Camargo revela que enfrentou problemas com o álcool

Cantora afirmou que houve uma fase em que o consumo de bebida alcoólica saiu do controle e chegou a afetar sua rotina de trabalho

Publicidade
Carregando...
LV
LEONARDO VOLPATO
LV
LEONARDO VOLPATO
Repórter
01/06/2026 14:51

compartilhe

SIGA
×
Empresa contesta Wanessa Camargo apÃ³s fiasco do ‘Bloco XainirÃŽ’
Wanessa Camargo disse em entrevista que exagerava na bebida aos 19 anos de idade crédito: Tupi - Pablo Oliveira

A cantora Wanessa Camargo, de 43 anos, relembrou uma época em que consumia tanta bebida que ficou viciada. E isso atrapalhou seu trabalho musical.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Em entrevista ao canal do YouTube Corredor 5, ao comentar sobre os bastidores da música "Gostar de Mim", lançada em 2001, ela disse que foi uma época em que começou a abordar fatos mais pessoais em suas letras. Na ocasião, ela tinha 19 anos.

"A minha geração consumia muita droga, bebia demais. Daí eu quis falar um pouco sobre isso nessa letra", começou. 

"Minha questão foi mais com o álcool. Sempre gostei de beber, era aquela coisa social. Teve um momento que o álcool começou a sair do controle, mas eu já puxei a rédea. Não gosto de nada que me tire do controle", disse. 

Segundo Wanessa, a bebida estava exagerada, mas ela nunca usou drogas. "Era toda festa bebendo muito, acordava de ressaca e tinha que trabalhar. Comecei a ter problemas com o álcool", relembrou.

Leia Mais

 

No bate-papo, ela também falou que o vício coincidiu com o surgimento da síndrome do pânico, o que agravou ainda mais seu quadro de saúde. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"Parei de beber e fiquei um tempão para retomar o consumo social de uma forma saudável na minha vida", emendou a cantora, que atrelou o consumo à baixa autoestima e à falta de amor-próprio.

Tópicos relacionados:

alcool brasil cantora famosos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay