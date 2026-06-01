Wanessa Camargo revela que enfrentou problemas com o álcool
Cantora afirmou que houve uma fase em que o consumo de bebida alcoólica saiu do controle e chegou a afetar sua rotina de trabalho
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A cantora Wanessa Camargo, de 43 anos, relembrou uma época em que consumia tanta bebida que ficou viciada. E isso atrapalhou seu trabalho musical.
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Em entrevista ao canal do YouTube Corredor 5, ao comentar sobre os bastidores da música "Gostar de Mim", lançada em 2001, ela disse que foi uma época em que começou a abordar fatos mais pessoais em suas letras. Na ocasião, ela tinha 19 anos.
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"A minha geração consumia muita droga, bebia demais. Daí eu quis falar um pouco sobre isso nessa letra", começou.
"Minha questão foi mais com o álcool. Sempre gostei de beber, era aquela coisa social. Teve um momento que o álcool começou a sair do controle, mas eu já puxei a rédea. Não gosto de nada que me tire do controle", disse.
Segundo Wanessa, a bebida estava exagerada, mas ela nunca usou drogas. "Era toda festa bebendo muito, acordava de ressaca e tinha que trabalhar. Comecei a ter problemas com o álcool", relembrou.
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No bate-papo, ela também falou que o vício coincidiu com o surgimento da síndrome do pânico, o que agravou ainda mais seu quadro de saúde.
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"Parei de beber e fiquei um tempão para retomar o consumo social de uma forma saudável na minha vida", emendou a cantora, que atrelou o consumo à baixa autoestima e à falta de amor-próprio.