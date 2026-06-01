Wanessa Camargo revela que enfrentou problemas com o álcool

A cantora Wanessa Camargo, de 43 anos, relembrou uma época em que consumia tanta bebida que ficou viciada. E isso atrapalhou seu trabalho musical.

Em entrevista ao canal do YouTube Corredor 5, ao comentar sobre os bastidores da música "Gostar de Mim", lançada em 2001, ela disse que foi uma época em que começou a abordar fatos mais pessoais em suas letras. Na ocasião, ela tinha 19 anos.

"A minha geração consumia muita droga, bebia demais. Daí eu quis falar um pouco sobre isso nessa letra", começou.



"Minha questão foi mais com o álcool. Sempre gostei de beber, era aquela coisa social. Teve um momento que o álcool começou a sair do controle, mas eu já puxei a rédea. Não gosto de nada que me tire do controle", disse.



Segundo Wanessa, a bebida estava exagerada, mas ela nunca usou drogas. "Era toda festa bebendo muito, acordava de ressaca e tinha que trabalhar. Comecei a ter problemas com o álcool", relembrou.

No bate-papo, ela também falou que o vício coincidiu com o surgimento da síndrome do pânico, o que agravou ainda mais seu quadro de saúde.



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"Parei de beber e fiquei um tempão para retomar o consumo social de uma forma saudável na minha vida", emendou a cantora, que atrelou o consumo à baixa autoestima e à falta de amor-próprio.