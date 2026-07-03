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Príncipe William participa de podcast de noivo de Taylor Swift

O casamento de Travis Kelce com a cantora foi um dos tópicos da conversa, disponível no YouTube; o príncipe não deve comparecer à cerimônia, segundo a 'People'

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03/07/2026 14:51

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Na participação do Príncipe de Gales no Podcast, os irmãos Kelce falaram sobre a ligação de William com o futebol
Na participação do Príncipe de Gales no Podcast, os irmãos Kelce falaram sobre a ligação de William com o futebol crédito: Jordan Pettitt / POOL / AFP

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O príncipe William, de 44 anos, surpreendeu ao participar do podcast New Heights, comandado pelos irmãos Travis e Jason Kelce. A participação chamou a atenção dos fãs ao reunir o príncipe de Gales e um dos principais nomes da NFL.

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Na abertura do vídeo, Jason apresentou o convidado de forma descontraída. "Nosso convidado de hoje é o príncipe de 1,90 metro de Londres, na Inglaterra", anunciou, antes de listar os diversos títulos de William.

"Isso mesmo. Presidente da Associação Inglesa de Futebol, vice-patrono real da União de Rugby do País de Gales, duque de Cambridge, duque da Cornualha, lorde das Ilhas, príncipe e grande administrador da Escócia, conde de Chester e príncipe de Gales".

  

O episódio completo do New Heights foi ao ar nesta sexta-feira (3/7), às 13h, no horário de Brasília. O podcast é apresentado pelos irmãos Travis e Jason Kelce e costuma receber convidados de destaque dos universos do esporte, do entretenimento e da política.

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A participação coincidiu com a expectativa em torno do casamento de Travis Kelce e Taylor Swift. Embora a cerimônia seja alvo de especulações e esteja sendo mantida em sigilo, a revista People informou que o príncipe William, apontado como amigo do casal, não deve comparecer ao evento.

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