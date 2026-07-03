Taylor Swift e Travis Kelce já estão casados, diz site

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Taylor Swift e Travis Kelce já estariam oficialmente casados antes da grande celebração marcada para esta sexta-feira (3/7) no Madison Square Garden (MSG), em Nova York, nos Estados Unidos. A informação foi divulgada com exclusividade pelo site Page Six, que afirma ter ouvido diversas fontes próximas ao casal.

Segundo a publicação, a cantora e o jogador do Kansas City Chiefs trocaram votos em uma cerimônia privada realizada apenas para familiares e amigos próximos. A festa de grande porte, prevista para hoje, serviria como uma celebração da união e deve reunir mais de mil convidados. Na noite anterior, quinta-feira (2/7), foi realizado um jantar de ensaio para cerca de 100 pessoas.

"Eles já estão casados", afirmou uma das fontes ouvidas pelo Page Six.

Outra fonte ligada à indústria musical de Nashville disse ao veículo que, na cidade, o comentário predominante é de que Taylor Swift e Travis Kelce "já se casaram legalmente". Até o momento, no entanto, nem o casal nem seus representantes confirmaram oficialmente a informação.

A publicação destaca que as licenças de casamento emitidas no estado de Nova York são sigilosas. Ainda assim, segundo o Page Six, funcionários da segurança do cartório de Manhattan afirmaram não ter conhecimento de qualquer pedido recente feito em nome da cantora.

No estado, a licença para casamento custa US$ 35 (R$ 181), tem validade de 60 dias e normalmente exige um período mínimo de espera de 24 horas entre a emissão do documento e a cerimônia, embora esse prazo possa ser dispensado mediante autorização judicial. Diante disso, outra possibilidade levantada pelas fontes é que a cerimônia íntima tenha ocorrido recentemente no Tennessee, estado onde Taylor Swift passou a viver aos 14 anos para investir na carreira musical.

Os rumores ganharam força após fãs acompanharem os deslocamentos do jato particular da artista. Segundo um site que monitora voos de aeronaves privadas, o avião de Taylor deixou Nashville no último domingo e fez escalas em cidades ligadas às famílias do casal.

A primeira parada teria sido na Filadélfia, onde vive Ed Kelce, pai do jogador. Em seguida, a aeronave seguiu para Tampa, cidade onde mora Scott Swift, pai da cantora, antes de retornar a Nashville. Dias depois, o jato voltou para Nova York.

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