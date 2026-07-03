Taylor Swift e Travis Kelce já estão casados, diz site

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
Taylor Swift e Travis Kelce já estariam oficialmente casados antes da grande celebração marcada para esta sexta-feira (3/7) no Madison Square Garden (MSG), em Nova York, nos Estados Unidos. A informação foi divulgada com exclusividade pelo site Page Six, que afirma ter ouvido diversas fontes próximas ao casal.
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Segundo a publicação, a cantora e o jogador do Kansas City Chiefs trocaram votos em uma cerimônia privada realizada apenas para familiares e amigos próximos. A festa de grande porte, prevista para hoje, serviria como uma celebração da união e deve reunir mais de mil convidados. Na noite anterior, quinta-feira (2/7), foi realizado um jantar de ensaio para cerca de 100 pessoas.
Outra fonte ligada à indústria musical de Nashville disse ao veículo que, na cidade, o comentário predominante é de que Taylor Swift e Travis Kelce "já se casaram legalmente". Até o momento, no entanto, nem o casal nem seus representantes confirmaram oficialmente a informação.
A publicação destaca que as licenças de casamento emitidas no estado de Nova York são sigilosas. Ainda assim, segundo o Page Six, funcionários da segurança do cartório de Manhattan afirmaram não ter conhecimento de qualquer pedido recente feito em nome da cantora.
No estado, a licença para casamento custa US$ 35 (R$ 181), tem validade de 60 dias e normalmente exige um período mínimo de espera de 24 horas entre a emissão do documento e a cerimônia, embora esse prazo possa ser dispensado mediante autorização judicial. Diante disso, outra possibilidade levantada pelas fontes é que a cerimônia íntima tenha ocorrido recentemente no Tennessee, estado onde Taylor Swift passou a viver aos 14 anos para investir na carreira musical.
Os rumores ganharam força após fãs acompanharem os deslocamentos do jato particular da artista. Segundo um site que monitora voos de aeronaves privadas, o avião de Taylor deixou Nashville no último domingo e fez escalas em cidades ligadas às famílias do casal.
A primeira parada teria sido na Filadélfia, onde vive Ed Kelce, pai do jogador. Em seguida, a aeronave seguiu para Tampa, cidade onde mora Scott Swift, pai da cantora, antes de retornar a Nashville. Dias depois, o jato voltou para Nova York.
Elizabeth Taylor se tornou um dos assuntos mais comentados da internet após a cantora Taylor Swift homenageá-la ao lançar, de surpresa, no dia 31 de março, um videoclipe que reúne diversas cenas de seus filmes. A música, inspirada na atriz e cujo título leva seu nome, faz parte do álbum "The Life of a Showgirl", lançado em 2025.
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Para escrever a canção, a cantora não se inspirou em Elizabeth por acaso. Além de já ter declarado publicamente sua admiração pela atriz, ambas compartilham trajetórias parecidas. As duas ficaram famosas ainda na juventude, e suas vidas profissionais e amorosas sempre foram alvo de comentários da mídia e das pessoas, nem sempre de maneira positiva.
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Conheça, a seguir, mais sobre Elizabeth Rosemond Taylor, uma das estrelas mais icônicas de Hollywood. Vencedora de dois Oscars, ela viveu praticamente toda a vida sob os holofotes e é conhecida por sua beleza e por interpretar personagens marcantes, como Cleópatra, por sua vida amorosa e por todo o seu trabalho filantrópico.
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Nascida em 27 de fevereiro de 1932, em Londres, na Inglaterra, era filha de pais americanos que viviam no país na época, mas que depois retornaram aos Estados Unidos. Taylor faleceu em 23 de março de 2011, aos 79 anos, em Los Angeles, em decorrência de insuficiência cardíaca congestiva, após enfrentar diversos problemas de saúde.
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Ela começou a atuar cedo. Em 1942, aos 10 anos, Taylor estreou no cinema em "There's One Born Every Minute". Dois anos depois, atuou em "A Mocidade é Assim Mesmo" como uma jovem que resgata um cavalo e o treina para corridas. O filme foi um enorme sucesso e a tornou uma grande estrela mirim.
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Depois de atuar em papéis juvenis, conseguiu fazer uma transição bem-sucedida para personagens mais adultos, e sua carreira atingiu o auge nas décadas de 1950 e 1960. Inclusive, recebeu três indicações consecutivas ao Oscar de Melhor Atriz, primeiro por "A Árvore da Vida", depois por "Gata em Teto de Zinco Quente" e "De Repente, no Último Verão", por este último, ganhou o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Drama.
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Taylor, depois, venceu o Oscar de Melhor Atriz por "Disque Butterfield 8", de 1960, embora tenha dito publicamente não gostar do filme. Ela conquistou sua segunda estatueta ao interpretar Martha em "Quem Tem Medo de Virginia Woolf?", filme dirigido por Mike Nichols e baseado na peça homônima. Na história, viveu uma mulher casada com um professor alcoólatra. Como não pôde comparecer à cerimônia, o prêmio foi recebido em seu nome por Anne Bancroft.
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Outro filme marcante de sua carreira foi "Cleópatra", de 1963, que aumentou ainda mais seu status de estrela. Com a produção, ela se tornou a primeira atriz da história de Hollywood a assinar um contrato milionário para protagonizar um longa. Na trama, interpretou a protagonista, a lendária governante egípcia, e contracenou com Richard Burton. Divulgação
Depois de meados da década de 1970, a carreira de Taylor entrou em declínio, mas continuou a atuar esporadicamente em filmes, peças da Broadway e produções para televisão. No entanto, Taylor também sempre chamou atenção por sua vida pessoal e amorosa. Muito exposta à mídia, era frequentemente alvo de tabloides. Guiada por suas paixões, como afirmou no livro "Elizabeth Takes Off", ela se casou oito vezes com sete homens diferentes. Laise Novellino / commons wikimedia
Um dos relacionamento mais polêmicos foi com o ator Richard Burton, por quem se apaixonou durante as gravações de "Cleópatra", porém, na época, os dois eram casados. Os dois se casaram 2 vezes. Também casou com Conrad Hilton Jr., Michael Wilding, com quem teve dois filhos, Mike Todd, com quem teve uma filha, Eddie Fisher, John Warner e Larry Fortensky.
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A atriz também se destacou pela filantropia. Ela ajudou a fundar a American Foundation for AIDS Research, em 1985, motivada pela morte de Rock Hudson. Em 1991, criou a Elizabeth Taylor AIDS Foundation, voltada ao apoio direto a pessoas com a doença, além de atuar como porta-voz da causa.
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