Taylor Swift e Travis Kelce doam R$ 135 milhões antes de casamento

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Taylor Swift e Travis Kelce doaram US$ 26 milhões (mais de R$ 135 milhões) para mais de 20 instituições de caridade nos Estados Unidos nesta semana, às vésperas do casamento do casal em Nova York, nos Estados Unidos. A informação foi confirmada por um representante dos dois ao jornal The Guardian. O valor ultrapassa a estimativa do que a dupla gastaria na união, entre US$ 10 milhões (R$ 52 milhões) e US$ 20 milhões (R$ 104 milhões).

Embora Swift e Kelce não tenham confirmado oficialmente a realização da cerimônia, as doações acontecem em meio a rumores de que o casamento ocorrerá neste fim de semana no Madison Square Garden, em Nova York.

As organizações beneficiadas estão espalhadas por diferentes regiões do país, incluindo locais que marcaram a trajetória dos dois. Entre elas, estão Nashville, onde Taylor iniciou sua carreira musical, Kansas City, cidade do time de futebol americano de Travis Kelce, o Kansas City Chiefs, e Nova York, onde os dois vivem parte do tempo.

Em comunicado, a equipe do casal informou apenas que "nesta semana, Travis Kelce e Taylor Swift doaram US$ 26 milhões, mais de R$ 135 milhões, para instituições de caridade em todos os Estados Unidos".

Entre os beneficiários estão bancos de alimentos, hospitais infantis, projetos educacionais, organizações de proteção animal e entidades de assistência social. A lista inclui instituições como City Harvest, Food Bank For NYC, New York Cares, Los Angeles Regional Food Bank, Harvesters – The Community Food Network, Feeding America, ASPCA, Dolly Parton's Imagination Library, Grammy In The Schools e três hospitais voltados ao atendimento de crianças e adolescentes.

Algumas entidades divulgaram o valor recebido. A City Harvest informou ter recebido uma doação de US$ 1 milhão (R$ 5,2 milhões). Em nota, a CEO da organização, Jilly Stephens, afirmou que o recurso representa "uma carta de amor a Nova York" e chega em um momento em que a demanda por bancos de alimentos na cidade segue próxima de níveis recordes.

O Rhode Island Community Food Bank também revelou ter recebido US$ 1 milhão (R$ 5,2 milhões). A diretora-executiva Melissa Cherney agradeceu a contribuição e afirmou que os recursos serão utilizados para ampliar a distribuição de alimentos nutritivos às famílias atendidas pela instituição.

Casamento segue sem confirmação oficial

Apesar da repercussão, o casamento entre Taylor Swift e Travis Kelce ainda não foi confirmado pelo casal. Os rumores ganharam força após autoridades de Nova York concederem uma licença para um "Evento Especial no MSG". Segundo informações divulgadas pela Associated Press, foi realizada uma celebração prévia para cerca de 100 convidados nessa quinta-feira (2/7). Também deve ser realizado um evento principal entre a tarde de sexta-feira e a madrugada de sábado.

Entre os convidados vistos chegando à cidade estão nomes próximos à cantora, como o apresentador Graham Norton, o cantor Ed Sheeran, a atriz Phoebe Waller-Bridge e a cantora Sabrina Carpenter.

Histórico de doações

Taylor Swift é conhecida por realizar doações milionárias a instituições beneficentes. Durante a turnê mundial “The eras tour”, diversos bancos de alimentos anunciaram ter recebido contribuições da cantora sempre que a série de shows passava por suas cidades.

Ao fim da turnê, Swift também distribuiu bônus de seis dígitos aos integrantes de sua equipe, acompanhados de cartas escritas à mão. Nas redes sociais, fãs ainda passaram a especular sobre o valor total das doações. Muitos apontaram que os US$ 26 milhões podem representar um novo "Easter egg" da artista, já que o número 26 corresponde ao dobro do 13, considerado o número da sorte de Taylor Swift.

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Até o momento, porém, nem a cantora nem Travis Kelce comentaram oficialmente as especulações sobre o casamento ou o significado do valor destinado às instituições de caridade.