De Steven Spielberg a Taylor Swift: as celebridades mais ricas do mundo em 2026, segundo a Forbes

22º lugar: Dr. Dre - US$ 1 bilhão (R$ 5,02 bilhões) - Ícone do hip hop americano, Dr. Dre se tornou um dos produtores musicais mais influentes do mundo. Além da carreira nos palcos, multiplicou sua fortuna com a marca Beats Electronics, vendida para a Apple em um negócio bilionário. Ele também ajudou a lançar estrelas como Eminem e Snoop Dogg. Foto: Jason Persse/Wikimedia Commons