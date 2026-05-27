Celebridades e TV
De Steven Spielberg a Taylor Swift: as celebridades mais ricas do mundo em 2026, segundo a Forbes
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22º lugar: Dr. Dre - US$ 1 bilhão (R$ 5,02 bilhões) - Ícone do hip hop americano, Dr. Dre se tornou um dos produtores musicais mais influentes do mundo. Além da carreira nos palcos, multiplicou sua fortuna com a marca Beats Electronics, vendida para a Apple em um negócio bilionário. Ele também ajudou a lançar estrelas como Eminem e Snoop Dogg. Foto: Jason Persse/Wikimedia Commons
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21º lugar: Beyoncé - US$ 1 bilhão (R$ 5,02 bilhões) - Considerada uma das artistas mais poderosas da música pop contemporânea, Beyoncé acumulou fortuna com turnês gigantescas, streaming e negócios próprios. A cantora também se consolidou como símbolo de influência cultural e protagonismo feminino na indústria do entretenimento. Foto: Youtube/Beyoncé Legendas
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19º lugar: James Cameron - US$ 1,1 bilhão (R$ 5,52 bilhões) - Diretor de sucessos gigantescos como "Titanic" e "Avatar", Cameron se tornou referência em inovação tecnológica no cinema. Seus filmes figuram entre as maiores bilheterias da história mundial. Foto: Divulgação
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18º lugar: Roger Federer - US$ 1,1 bilhão (R$ 5,52 bilhões) - Dono de uma das trajetórias mais vitoriosas da história do tênis, o ex-atleta suíço também virou fenômeno comercial fora das quadras. Contratos publicitários milionários e investimentos em marcas esportivas ajudaram a ampliar seu patrimônio. Foto: Reprodução/@rogerfederer
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17º lugar: Jerry Seinfeld - US$ 1,1 bilhão (R$ 5,52 bilhões) - Criador e estrela da clássica série "Seinfeld", o humorista segue lucrando com direitos de exibição e contratos de streaming. A sitcom continua entre as produções mais populares da TV americana. Foto: Divulgação
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16º lugar: Arnold Schwarzenegger - US$ 1,2 bilhão (R$ 6,02 bilhões) - Astro de filmes de ação como "O Exterminador do Futuro" e "Conan, o Bárbaro", Schwarzenegger também teve carreira política de destaque como governador da Califórnia. Ao longo das décadas, investiu em imóveis, academias e diversos negócios. Foto: - Reprodução Instagram
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15º lugar: Bruce Springsteen - US$ 1,2 bilhão (R$ 6,02 bilhões) - Conhecido como “The Boss”, Springsteen construiu uma carreira histórica no rock americano. Parte expressiva da fortuna do cantor veio da venda de seu catálogo musical por centenas de milhões de dólares. Foto: Reprodução do Instagram @springsteen
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14º lugar: LeBron James - US$ 1,4 bilhão (R$ 7,03 bilhões) - Um dos maiores nomes da história da NBA, principal liga profissional de basquete dos Estados Unidos, LeBron expandiu seus ganhos com patrocínios, investimentos e produções audiovisuais. O atleta também se destaca por projetos sociais voltados à educação. Foto: Divulgação/NBA
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13º lugar: Tyler Perry - US$ 1,4 bilhão (R$ 7,03 bilhões) - Ator, diretor e roteirista, Tyler Perry se tornou um dos produtores mais influentes de Hollywood ao criar um gigantesco estúdio próprio nos Estados Unidos. Seus filmes e séries conquistaram enorme audiência, especialmente entre o público afro-americano. Foto: Michael Connors/Wikimedia Commons
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12º lugar: Dick Wolf - US$ 1,5 bilhão (R$ 7,53 bilhões) - Criador da franquia "Law & Order", Dick Wolf construiu um verdadeiro império na televisão policial. Suas produções dominam grades de canais americanos há décadas. Foto: Reprodução/NBC
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11º lugar: Tiger Woods - US$ 1,5 bilhão (R$ 7,53 bilhões) - Considerado um dos maiores golfistas de todos os tempos, Tiger Woods teve grande influência na popularidade do esporte. Patrocínios milionários e acordos comerciais elevaram ainda mais sua fortuna. Foto: Instagram/@tigerwoods
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10º lugar: Magic Johnson - US$ 1,6 bilhão (R$ 8,03 bilhões) - Lenda da NBA, Magic Johnson também brilhou como empresário após deixar as quadras. Os investimentos do ex-jogador de basquete incluem franquias esportivas, cinemas e empreendimentos imobiliários. Foto: flickr/John Mathew Smith e www.celebrity-photos.com
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9º lugar: Peter Jackson - US$ 1,9 bilhão (R$ 9,54 bilhões) - Diretor da trilogia "O Senhor dos Anéis", Jackson transformou adaptações literárias em fenômenos globais de bilheteria. O cineasta também lucrou com empresas de efeitos visuais. Foto: Mike Walen/Wikimedia Commons
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8º lugar: Kim Kardashian - US$ 1,9 bilhão (R$ 9,54 bilhões) - Kim Kardashian ampliou a fama obtida na televisão ao criar marcas de beleza, moda e produtos digitais. Hoje, a empresária e influenciadora é uma das figuras mais influentes das redes sociais no planeta. Foto: Reprodução/@kimkardashian
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7º lugar: Taylor Swift - US$ 2 bilhões (R$ 10,04 bilhões) - Taylor Swift se tornou um fenômeno global da música pop com turnês recordistas e enorme força no streaming. A cantora também ganhou destaque pela estratégia de regravar seus próprios álbuns. Foto: Reprodução/Instagram
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6º lugar: Jay-Z - US$ 2,8 bilhões (R$ 14,06 bilhões) - Além da música, Jay-Z construiu um império empresarial envolvendo bebidas, entretenimento e investimentos financeiros. O rapper é frequentemente citado como um dos empresários mais bem-sucedidos da indústria cultural. Foto: Flickr - consequenceofsound2
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5º lugar: Oprah Winfrey - US$ 3,2 bilhões (R$ 16,06 bilhões) - Oprah revolucionou a televisão americana com seu programa de entrevistas e construiu uma marca extremamente poderosa. A apresentadora investiu em mídia, editoras, streaming e projetos filantrópicos. Foto: Reprodução/YouTube
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4º lugar: Vince McMahon - US$ 3,6 bilhões (R$ 18,07 bilhões) - Responsável por transformar a luta livre em espetáculo global, McMahon comandou durante décadas a WWE. O empresário revolucionou o entretenimento esportivo nos Estados Unidos. Foto: Mark Hodgins/Wikimedia Commons
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3º lugar: Michael Jordan - US$ 4,3 bilhões (R$ 21,59 bilhões) - Apontado com frequência como o maior jogador de basquete da história, Jordan ampliou sua fortuna com contratos publicitários históricos, especialmente com a Nike e a marca Air Jordan. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
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2º lugar: George Lucas - US$ 5,2 bilhões (R$ 26,1 bilhões) - Criador da franquia Star Wars, George Lucas revolucionou o cinema de entretenimento moderno. Grande parte de sua fortuna veio da venda da Lucasfilm para a Disney. Foto: Flickr - nicolas genin
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1º lugar: Steven Spielberg - US$ 7,1 bilhões (R$ 35,64 bilhões) - Diretor de clássicos como "Jurassic Park", "E.T. o Extraterrestre" e a franquia "Indiana Jones", Spielberg se tornou um dos cineastas mais lucrativos da história. Sua carreira atravessa décadas de sucessos comerciais e reconhecimento crítico mundial. Foto: Elena Ternovaja/Wikimedia Commons