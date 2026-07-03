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Como deve ser o acordo pré-nupcial de Taylor Swift e Travis Kelce

Com patrimônio estimado em US$ 2 bilhões, cantora deve proteger catálogo musical e imóveis em contrato que especialistas preveem ser altamente detalhado

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
03/07/2026 09:30

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Travis Kelce e Taylor Swift devem se casar nesta sexta-feira (3/7), segundo a imprensa internacional
Travis Kelce e Taylor Swift devem se casar nesta sexta-feira (3/7), segundo a imprensa internacional crédito: AFP

Os rumores de que Taylor Swift e Travis Kelce vão se casar nesta sexta-feira (3/7) dominam as redes sociais e a imprensa internacional. Embora o casal não tenha confirmado o casamento, especulações apontam para uma cerimônia neste fim de semana, no Madison Square Garden, em Nova York. Nos bastidores, porém, outro assunto chama a atenção: o acordo pré-nupcial que deve acompanhar a união.

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Com um patrimônio estimado em US$ 2 bilhões (R$ 10 bilhões), Taylor Swift é considerada a musicista mais rica da história e integra a lista de bilionários da Forbes. Já Kelce, um dos principais nomes da NFL e jogador do Kansas City Chiefs, tem fortuna estimada em cerca de US$ 70 milhões (R$ 364 milhões). A diferença patrimonial entre os dois ultrapassa US$ 1,9 bilhão (R$ 9,9 bilhões), cenário que torna praticamente inevitável a elaboração de um contrato para proteger os bens de cada um.

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Especialistas em direito de família ouvidos pela mídia internacional avaliam que o documento deverá estar entre os mais detalhados já produzidos para um casal de celebridades.

Em entrevista ao jornal The Independent, o advogado James Bruggemann, especializado em direito matrimonial em Nova York, afirmou que o contrato deve funcionar como um inventário completo do patrimônio individual de cada um. A expectativa é que o acordo estabeleça que todos os bens adquiridos antes do casamento permaneçam de propriedade exclusiva de seus respectivos donos, incluindo futuras valorizações desses ativos.

No caso de Taylor Swift, isso significa proteger um império construído ao longo de quase duas décadas de carreira. Além dos direitos sobre seu catálogo musical, o contrato deve contemplar receitas provenientes de direitos autorais, royalties, publicações, licenciamentos, turnês e demais empresas ligadas à marca da artista.

Outro patrimônio de destaque é o portfólio imobiliário da cantora, avaliado em mais de US$ 80 milhões. Entre os imóveis estão um complexo residencial em Tribeca, em Nova York, uma mansão à beira-mar em Rhode Island, conhecida por sediar as tradicionais festas de 4 de Julho da artista, e uma propriedade histórica em Nashville, no Tennessee.

Bruggemann também acredita que o contrato deverá conter cláusulas específicas sobre a valorização desses bens ao longo do casamento. Na prática, caso um imóvel adquirido antes da união aumente significativamente de valor, esse ganho continuaria pertencendo exclusivamente ao proprietário original.

Embora tenha um patrimônio muito menor que o da cantora, Travis Kelce também possui ativos importantes que tendem a ser protegidos pelo acordo. Além dos salários recebidos na NFL, o jogador acumula receitas provenientes de contratos publicitários, participações na mídia e do podcast New Heights, apresentado ao lado do irmão Jason Kelce. O programa ganhou ainda mais relevância após fechar, em 2024, um contrato de licenciamento de aproximadamente US$ 100 milhões (R$ 521 milhões) com a Wondery, empresa da Amazon.

Outro ponto que poderá exigir atenção dos advogados envolve os ganhos futuros do casal.

Investimentos

Uma das questões levantadas pelos especialistas diz respeito à produção artística de Taylor Swift durante o casamento. Como a cantora costuma transformar experiências pessoais em músicas, um eventual álbum inspirado na relação com Kelce poderia abrir discussões sobre a origem e a titularidade dos rendimentos obtidos com essas obras.

Além da divisão patrimonial, o contrato deverá estabelecer regras para futuros investimentos feitos em conjunto e definir como serão administrados eventuais empreendimentos comerciais do casal. Para Ashley Silberfeld, advogada especializada em direito de família na Califórnia ouvida pelo The Independent, acordos pré-nupciais desse porte dependem principalmente de transparência entre os noivos.

Segundo a especialista, o processo de negociação costuma funcionar melhor quando ambas as partes deixam claros seus objetivos patrimoniais desde o início, permitindo que o documento seja construído de forma consensual.

Apesar das especulações sobre o casamento, nem Taylor Swift nem Travis Kelce comentaram publicamente os rumores. Representantes dos dois também não se manifestaram sobre a possível existência de um acordo pré-nupcial.

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Em agosto de 1997, o sociólogo Betinho morreu com Aids, aos 61 anos. Ele e dois irmãos - cartunista Henfil e o compositor Chico Mário - morreram após serem contaminados com o vírus HIV por transfusão de sangue, procedimento necessário, já que eles eram hemofílicos. Divulgação G1, Jolteste1234 - Flickr e Ibasenarede
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