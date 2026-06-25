Ganha força boato sobre casamento de Taylor Swift na próxima semana em NY
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A possibilidade de a superestrela americana Taylor Swift celebrar seu casamento na próxima semana no Madison Square Garden, em Nova York, está ganhando força, segundo vários veículos de imprensa americana.
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O boato de que a união entre a cantora e o jogador de futebol americano Travis Kelce será celebrado no famoso recinto esportivo circula há semanas e até agora não foi confirmado oficialmente.
No entanto, nesta quinta-feira (25), o jornal The New York Times noticiou que a artista reservou o Madison Square Garden para uma reunião "íntima" com uma centena de pessoas em 2 de julho e para outro evento no dia seguinte com mil convidados.
O mesmo jornal e outros veículos, como a emissora CNN, também asseguram que uma empresa especializada em organização de casamentos obteve uma permissão para um "evento" entre e 2 e 4 de julho.
O New York Times detalhou que várias ruas do bairro serão fechadas ao trânsito e que em frente ao local será instalada uma tenda ou cobertura com capacidade para abrigar até mil pessoas.
Além de ser um templo dos esportes, o Madison Square Garden também é uma casa de shows e às vezes sedia eventos políticos.
Swift, ganhadora de 14 prêmios Grammy, já se apresentou no local, e apareceu na tribuna no último 10 de junho durante um jogo da final da NBA entre os Knicks e os Spurs.
Swift e Kelce, ambos com 36 anos, anunciaram seu noivado em agosto do ano passado.
Kelce joga no Kansas City Chiefs, com o qual venceu o Super Bowl várias vezes.
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