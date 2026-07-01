Casamento de Taylor Swift terá castelo e vai custar R$ 104 milhões

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O casamento de Taylor Swift e Travis Kelce ainda não foi oficialmente confirmado, mas os preparativos no Madison Square Garden têm alimentado especulações de que a cerimônia acontecerá nesta sexta-feira (3/7). Segundo a imprensa internacional, o evento promete transformar a tradicional arena de Nova York em um verdadeiro conto de fadas, com direito a castelo cenográfico, jardim, tapete roxo e um esquema de segurança comparado ao de uma visita presidencial. A estimativa é que as bodas custem entre US$ 10 milhões (R$ 52 milhões) e US$ 20 milhões (R$ 104 milhões).

Grande parte do valor estaria concentrada na transformação completa do Madison Square Garden. Apenas o aluguel da arena custaria cerca de US$ 1 milhão por noite, segundo o TMZ.

A decoração também pesa no orçamento. Especialistas calculam que as flores possam ultrapassar US$ 500 mil (R$ 2,6 milhões), enquanto o projeto de iluminação deve se aproximar de US$ 1 milhão (R$ 5,2 milhões).

Os custos ainda incluem cenografia, buffet, produção, tecnologia e toda a estrutura necessária para adaptar uma das arenas mais famosas do mundo a uma cerimônia de casamento.

Como será a decoração

Os rumores do castelo cenográfico ganharam força após funcionários serem vistos transportando grandes estruturas para o interior do Madison Square Garden. Entre elas estavam árvores cenográficas, tecidos para decoração e uma enorme escadaria branca. Um saco de proteção chegou a cair durante a montagem, revelando balaústres brancos que, segundo o Page Six, fariam parte de um castelo montado especialmente para a cerimônia.

A decoração também incluiria um grande jardim interno, reforçando o tema "Garden party", identificado em caixas de materiais entregues ao local. De acordo com o TMZ, o conceito da festa pode ser uma referência ao noivado do casal, ocorrido em agosto de 2025, quando Kelce pediu Taylor em casamento em um jardim decorado com flores brancas e cor-de-rosa.

Outro detalhe que chamou atenção foi a troca do tradicional tapete vermelho por um tapete roxo na entrada VIP da arena. Funcionários chegaram a desenrolar o carpete vermelho, mas ele foi retirado poucos minutos depois e substituído pela nova cor.

Segurança digna de chefe de Estado

Para o casamento da Loirinha com o astro da NFL, haverá um grande investimento em segurança. Especialistas ouvidos pelo jornal The Independent estimam que Taylor e Travis possam gastar entre US$ 3 milhões (R$ 15,69 milhões) e US$ 5 milhões (R$ 26 milhões) apenas para proteger os convidados durante os dois dias de celebração.

Segundo o ex-agente do Serviço Secreto americano Bill Gage, a operação seria semelhante à utilizada em visitas presidenciais. "É algo equivalente a uma visita presidencial", afirmou ao jornal.

O planejamento incluiria semanas de preparação, integração entre a equipe particular de Taylor Swift, a segurança do Madison Square Garden e um centro de monitoramento remoto para identificar possíveis ameaças. Além da segurança privada, a expectativa é de que até 200 policiais do Departamento de Polícia de Nova York reforcem o patrulhamento na região caso milhares de fãs compareçam ao entorno da arena.

Convidados famosos e sigilo máximo

Segundo o Page Six, cerca de mil convidados são esperados para a cerimônia principal. Entre os nomes apontados pela imprensa estão Selena Gomez, Ed Sheeran, Gigi Hadid, Zoë Kravitz, as irmãs HAIM, além de Karlie Kloss e Suki Waterhouse.

Também circulam informações de que Stevie Nicks e Tim McGraw fariam apresentações durante a festa e que Taylor usaria vários vestidos ao longo da noite.

Para evitar vazamentos, o TMZ informou que os convidados teriam recebido acordos de confidencialidade em formato eletrônico. Os convites ainda trariam uma marca-d'água personalizada com o nome de cada convidado, permitindo identificar rapidamente a origem de qualquer imagem divulgada nas redes sociais.

Cerimônia ainda é tratada como rumor

Apesar da movimentação intensa no Madison Square Garden, o casamento continua cercado de mistério. Nem Taylor Swift nem Travis Kelce confirmaram oficialmente a realização da cerimônia no local. Fontes da indústria musical chegaram a afirmar que o casal poderia já ter se casado em segredo e que toda a operação em Nova York serviria apenas como despiste.

Ainda assim, veículos como o Page Six e o The New York Times informaram que foram solicitadas licenças para eventos privados no Madison Square Garden durante toda a semana, incluindo um jantar de ensaio para cerca de 100 pessoas e uma celebração maior na sexta-feira.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia