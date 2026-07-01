Casamento de Taylor Swift terá castelo e vai custar R$ 104 milhões

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
O casamento de Taylor Swift e Travis Kelce ainda não foi oficialmente confirmado, mas os preparativos no Madison Square Garden têm alimentado especulações de que a cerimônia acontecerá nesta sexta-feira (3/7). Segundo a imprensa internacional, o evento promete transformar a tradicional arena de Nova York em um verdadeiro conto de fadas, com direito a castelo cenográfico, jardim, tapete roxo e um esquema de segurança comparado ao de uma visita presidencial. A estimativa é que as bodas custem entre US$ 10 milhões (R$ 52 milhões) e US$ 20 milhões (R$ 104 milhões).
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A decoração também pesa no orçamento. Especialistas calculam que as flores possam ultrapassar US$ 500 mil (R$ 2,6 milhões), enquanto o projeto de iluminação deve se aproximar de US$ 1 milhão (R$ 5,2 milhões).
Os custos ainda incluem cenografia, buffet, produção, tecnologia e toda a estrutura necessária para adaptar uma das arenas mais famosas do mundo a uma cerimônia de casamento.
Como será a decoração
Os rumores do castelo cenográfico ganharam força após funcionários serem vistos transportando grandes estruturas para o interior do Madison Square Garden. Entre elas estavam árvores cenográficas, tecidos para decoração e uma enorme escadaria branca. Um saco de proteção chegou a cair durante a montagem, revelando balaústres brancos que, segundo o Page Six, fariam parte de um castelo montado especialmente para a cerimônia.
A decoração também incluiria um grande jardim interno, reforçando o tema "Garden party", identificado em caixas de materiais entregues ao local. De acordo com o TMZ, o conceito da festa pode ser uma referência ao noivado do casal, ocorrido em agosto de 2025, quando Kelce pediu Taylor em casamento em um jardim decorado com flores brancas e cor-de-rosa.
Outro detalhe que chamou atenção foi a troca do tradicional tapete vermelho por um tapete roxo na entrada VIP da arena. Funcionários chegaram a desenrolar o carpete vermelho, mas ele foi retirado poucos minutos depois e substituído pela nova cor.
Segurança digna de chefe de Estado
Para o casamento da Loirinha com o astro da NFL, haverá um grande investimento em segurança. Especialistas ouvidos pelo jornal The Independent estimam que Taylor e Travis possam gastar entre US$ 3 milhões (R$ 15,69 milhões) e US$ 5 milhões (R$ 26 milhões) apenas para proteger os convidados durante os dois dias de celebração.
Segundo o ex-agente do Serviço Secreto americano Bill Gage, a operação seria semelhante à utilizada em visitas presidenciais. "É algo equivalente a uma visita presidencial", afirmou ao jornal.
O planejamento incluiria semanas de preparação, integração entre a equipe particular de Taylor Swift, a segurança do Madison Square Garden e um centro de monitoramento remoto para identificar possíveis ameaças. Além da segurança privada, a expectativa é de que até 200 policiais do Departamento de Polícia de Nova York reforcem o patrulhamento na região caso milhares de fãs compareçam ao entorno da arena.
Convidados famosos e sigilo máximo
Segundo o Page Six, cerca de mil convidados são esperados para a cerimônia principal. Entre os nomes apontados pela imprensa estão Selena Gomez, Ed Sheeran, Gigi Hadid, Zoë Kravitz, as irmãs HAIM, além de Karlie Kloss e Suki Waterhouse.
Também circulam informações de que Stevie Nicks e Tim McGraw fariam apresentações durante a festa e que Taylor usaria vários vestidos ao longo da noite.
Para evitar vazamentos, o TMZ informou que os convidados teriam recebido acordos de confidencialidade em formato eletrônico. Os convites ainda trariam uma marca-d'água personalizada com o nome de cada convidado, permitindo identificar rapidamente a origem de qualquer imagem divulgada nas redes sociais.
Cerimônia ainda é tratada como rumor
Apesar da movimentação intensa no Madison Square Garden, o casamento continua cercado de mistério. Nem Taylor Swift nem Travis Kelce confirmaram oficialmente a realização da cerimônia no local. Fontes da indústria musical chegaram a afirmar que o casal poderia já ter se casado em segredo e que toda a operação em Nova York serviria apenas como despiste.
Ainda assim, veículos como o Page Six e o The New York Times informaram que foram solicitadas licenças para eventos privados no Madison Square Garden durante toda a semana, incluindo um jantar de ensaio para cerca de 100 pessoas e uma celebração maior na sexta-feira.
A revista Forbes divulgou seu ranking de celebridades bilionárias de 2026, reunindo artistas, atletas e empresários do entretenimento que transformaram fama em impérios financeiros. Com 22 nomes, a lista reúne personalidades com uma fortuna combinada estimada em US$ 48,1 bilhões, o equivalente a cerca de R$ 241,5 bilhões. A nova edição agrega nomes que não constavam nas listas anteriores, como a cantora Beyoncé, o ex-tenista Roger Federer, o rapper Dr. Dre e o cineasta James Cameron. A seguir, c Gage Skidmore/Wikimedia Commons
22º lugar: Dr. Dre - US$ 1 bilhão (R$ 5,02 bilhões) - Ícone do hip hop americano, Dr. Dre se tornou um dos produtores musicais mais influentes do mundo. Além da carreira nos palcos, multiplicou sua fortuna com a marca Beats Electronics, vendida para a Apple em um negócio bilionário. Ele também ajudou a lançar estrelas como Eminem e Snoop Dogg.
Jason Persse/Wikimedia Commons
21º lugar: Beyoncé - US$ 1 bilhão (R$ 5,02 bilhões) - Considerada uma das artistas mais poderosas da música pop contemporânea, Beyoncé acumulou fortuna com turnês gigantescas, streaming e negócios próprios. A cantora também se consolidou como símbolo de influência cultural e protagonismo feminino na indústria do entretenimento.
Youtube/Beyoncé Legendas
19º lugar: James Cameron - US$ 1,1 bilhão (R$ 5,52 bilhões) - Diretor de sucessos gigantescos como "Titanic" e "Avatar", Cameron se tornou referência em inovação tecnológica no cinema. Seus filmes figuram entre as maiores bilheterias da história mundial.
Divulgação
18º lugar: Roger Federer - US$ 1,1 bilhão (R$ 5,52 bilhões) - Dono de uma das trajetórias mais vitoriosas da história do tênis, o ex-atleta suíço também virou fenômeno comercial fora das quadras. Contratos publicitários milionários e investimentos em marcas esportivas ajudaram a ampliar seu patrimônio.
Reprodução/@rogerfederer
17º lugar: Jerry Seinfeld - US$ 1,1 bilhão (R$ 5,52 bilhões) - Criador e estrela da clássica série "Seinfeld", o humorista segue lucrando com direitos de exibição e contratos de streaming. A sitcom continua entre as produções mais populares da TV americana.
Divulgação
16º lugar: Arnold Schwarzenegger - US$ 1,2 bilhão (R$ 6,02 bilhões) - Astro de filmes de ação como "O Exterminador do Futuro" e "Conan, o Bárbaro", Schwarzenegger também teve carreira política de destaque como governador da Califórnia. Ao longo das décadas, investiu em imóveis, academias e diversos negócios.
- Reprodução Instagram
15º lugar: Bruce Springsteen - US$ 1,2 bilhão (R$ 6,02 bilhões) - Conhecido como “The Boss”, Springsteen construiu uma carreira histórica no rock americano. Parte expressiva da fortuna do cantor veio da venda de seu catálogo musical por centenas de milhões de dólares.
Reprodução do Instagram @springsteen
14º lugar: LeBron James - US$ 1,4 bilhão (R$ 7,03 bilhões) - Um dos maiores nomes da história da NBA, principal liga profissional de basquete dos Estados Unidos, LeBron expandiu seus ganhos com patrocínios, investimentos e produções audiovisuais. O atleta também se destaca por projetos sociais voltados à educação.
Divulgação/NBA
13º lugar: Tyler Perry - US$ 1,4 bilhão (R$ 7,03 bilhões) - Ator, diretor e roteirista, Tyler Perry se tornou um dos produtores mais influentes de Hollywood ao criar um gigantesco estúdio próprio nos Estados Unidos. Seus filmes e séries conquistaram enorme audiência, especialmente entre o público afro-americano.
Michael Connors/Wikimedia Commons
12º lugar: Dick Wolf - US$ 1,5 bilhão (R$ 7,53 bilhões) - Criador da franquia "Law & Order", Dick Wolf construiu um verdadeiro império na televisão policial. Suas produções dominam grades de canais americanos há décadas.
Reprodução/NBC
11º lugar: Tiger Woods - US$ 1,5 bilhão (R$ 7,53 bilhões) - Considerado um dos maiores golfistas de todos os tempos, Tiger Woods teve grande influência na popularidade do esporte. Patrocínios milionários e acordos comerciais elevaram ainda mais sua fortuna.
Instagram/@tigerwoods
10º lugar: Magic Johnson - US$ 1,6 bilhão (R$ 8,03 bilhões) - Lenda da NBA, Magic Johnson também brilhou como empresário após deixar as quadras. Os investimentos do ex-jogador de basquete incluem franquias esportivas, cinemas e empreendimentos imobiliários.
flickr/John Mathew Smith e www.celebrity-photos.com
9º lugar: Peter Jackson - US$ 1,9 bilhão (R$ 9,54 bilhões) - Diretor da trilogia "O Senhor dos Anéis", Jackson transformou adaptações literárias em fenômenos globais de bilheteria. O cineasta também lucrou com empresas de efeitos visuais.
Mike Walen/Wikimedia Commons
8º lugar: Kim Kardashian - US$ 1,9 bilhão (R$ 9,54 bilhões) - Kim Kardashian ampliou a fama obtida na televisão ao criar marcas de beleza, moda e produtos digitais. Hoje, a empresária e influenciadora é uma das figuras mais influentes das redes sociais no planeta.
Reprodução/@kimkardashian
7º lugar: Taylor Swift - US$ 2 bilhões (R$ 10,04 bilhões) - Taylor Swift se tornou um fenômeno global da música pop com turnês recordistas e enorme força no streaming. A cantora também ganhou destaque pela estratégia de regravar seus próprios álbuns.
Reprodução/Instagram
6º lugar: Jay-Z - US$ 2,8 bilhões (R$ 14,06 bilhões) - Além da música, Jay-Z construiu um império empresarial envolvendo bebidas, entretenimento e investimentos financeiros. O rapper é frequentemente citado como um dos empresários mais bem-sucedidos da indústria cultural.
Flickr - consequenceofsound2
5º lugar: Oprah Winfrey - US$ 3,2 bilhões (R$ 16,06 bilhões) - Oprah revolucionou a televisão americana com seu programa de entrevistas e construiu uma marca extremamente poderosa. A apresentadora investiu em mídia, editoras, streaming e projetos filantrópicos.
Reprodução/YouTube
4º lugar: Vince McMahon - US$ 3,6 bilhões (R$ 18,07 bilhões) - Responsável por transformar a luta livre em espetáculo global, McMahon comandou durante décadas a WWE. O empresário revolucionou o entretenimento esportivo nos Estados Unidos.
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3º lugar: Michael Jordan - US$ 4,3 bilhões (R$ 21,59 bilhões) - Apontado com frequência como o maior jogador de basquete da história, Jordan ampliou sua fortuna com contratos publicitários históricos, especialmente com a Nike e a marca Air Jordan.
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2º lugar: George Lucas - US$ 5,2 bilhões (R$ 26,1 bilhões) - Criador da franquia Star Wars, George Lucas revolucionou o cinema de entretenimento moderno. Grande parte de sua fortuna veio da venda da Lucasfilm para a Disney.
Flickr - nicolas genin
1º lugar: Steven Spielberg - US$ 7,1 bilhões (R$ 35,64 bilhões) - Diretor de clássicos como "Jurassic Park", "E.T. o Extraterrestre" e a franquia "Indiana Jones", Spielberg se tornou um dos cineastas mais lucrativos da história. Sua carreira atravessa décadas de sucessos comerciais e reconhecimento crítico mundial.
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