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Taylor Swift promete destinar ganhos de clipe à entidade de Elizabeth Taylor contra a AIDS

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Redação Flipar
  • A fundação foi criada em 1991 pela atriz Elizabeth Taylor, que se tornou uma das vozes mais ativas no combate ao estigma ligado à AIDS. O vídeo faz referência à carreira da estrela de Hollywood, utilizando cenas de filmes como
    A fundação foi criada em 1991 pela atriz Elizabeth Taylor, que se tornou uma das vozes mais ativas no combate ao estigma ligado à AIDS. O vídeo faz referência à carreira da estrela de Hollywood, utilizando cenas de filmes como "Cleopatra". Foto: Metro Goldwyn Mayer / Autor Desconhecido / commons wikimedia
  • Swift também já declarou admiração pela atriz, afirmando: “É muito difícil encontrar modelos a seguir, mas eu diria que ela é uma das minhas”.
    Swift também já declarou admiração pela atriz, afirmando: “É muito difícil encontrar modelos a seguir, mas eu diria que ela é uma das minhas”. Foto:
  • A AIDS Ã© a sigla (em inglÃªs) da SÃ­ndrome da ImunodeficiÃªncia Adquirida. O HIV, VÃ­rus da ImunodeficiÃªncia Humana, afeta as defesas do organismo e, geralmente, o portador morre de outras doenÃ§as, agravadas pela existÃªncia do HIV. A pessoa tem dificuldade de reaÃ§Ã£o.
    A AIDS Ã© a sigla (em inglÃªs) da SÃ­ndrome da ImunodeficiÃªncia Adquirida. O HIV, VÃ­rus da ImunodeficiÃªncia Humana, afeta as defesas do organismo e, geralmente, o portador morre de outras doenÃ§as, agravadas pela existÃªncia do HIV. A pessoa tem dificuldade de reaÃ§Ã£o. Foto: Gerd Altmann pixabay
  • Relembre, agora, famosos que adquiriram a doença. No Brasil, um dos artistas que morreram no começo da epidemia foi o cantor Cazuza, em 1990, aos 32 anos. Estima-se que ele adquiriu o HIV em 1985 e logo desenvolveu a AIDS.
    Relembre, agora, famosos que adquiriram a doença. No Brasil, um dos artistas que morreram no começo da epidemia foi o cantor Cazuza, em 1990, aos 32 anos. Estima-se que ele adquiriu o HIV em 1985 e logo desenvolveu a AIDS. Foto: YouTube / TVE-RS
  • Também cantor, Renato Russo, da Legião Urbana, morreu de AIDS em 1996, aos 36 anos. Em 1993, a atriz Sandra Bréa assumiu que tinha HIV e virou ativista na área. Em 2000, ela faleceu de câncer. Em 1989, o ator Lauro Corona também faleceu por conta da AIDS.
    Também cantor, Renato Russo, da Legião Urbana, morreu de AIDS em 1996, aos 36 anos. Em 1993, a atriz Sandra Bréa assumiu que tinha HIV e virou ativista na área. Em 2000, ela faleceu de câncer. Em 1989, o ator Lauro Corona também faleceu por conta da AIDS. Foto: YouTube / Canal Heliomar Nascimento
  • Em agosto de 1997, o sociólogo Betinho morreu com Aids, aos 61 anos. Ele e dois irmãos - cartunista Henfil e o compositor Chico Mário - morreram após serem contaminados com o vírus HIV por transfusão de sangue, procedimento necessário, já que eles eram hemofílicos.
    Em agosto de 1997, o sociólogo Betinho morreu com Aids, aos 61 anos. Ele e dois irmãos - cartunista Henfil e o compositor Chico Mário - morreram após serem contaminados com o vírus HIV por transfusão de sangue, procedimento necessário, já que eles eram hemofílicos. Foto: Divulgação G1, Jolteste1234 - Flickr e Ibasenarede
  • Fora do Brasil, um famoso que morreu de AIDS foi o cantor Freddie Mercury, em 1991, aos 45 anos. A imprensa começou a dizer que ele tinha a doença em 1986, mas ele só confirmou publicamente poucos dias antes de morrer, em 24/11/1991, aos 45 anos.
    Fora do Brasil, um famoso que morreu de AIDS foi o cantor Freddie Mercury, em 1991, aos 45 anos. A imprensa começou a dizer que ele tinha a doença em 1986, mas ele só confirmou publicamente poucos dias antes de morrer, em 24/11/1991, aos 45 anos. Foto: Reprodução de vídeo
  • O filósofo Michel Foucault morreu em 1984, aos 57 anos. Após a sua morte, o então companheiro Daniel Defert fundou a instituição de caridade AIDES.
    O filósofo Michel Foucault morreu em 1984, aos 57 anos. Após a sua morte, o então companheiro Daniel Defert fundou a instituição de caridade AIDES. Foto: Fernando339 - Flickr
  • Jerry Herman, compositor famoso, morreu em 2019, por conta de uma infecção pulmonar. Até hoje, não foi revelado se a doença tem relação com o HIV, vírus que ele adquiriu em 1985. O artista tinha 88 anos. Já o ator Anthony Perkins morreu em 92, aos 60 anos.
    Jerry Herman, compositor famoso, morreu em 2019, por conta de uma infecção pulmonar. Até hoje, não foi revelado se a doença tem relação com o HIV, vírus que ele adquiriu em 1985. O artista tinha 88 anos. Já o ator Anthony Perkins morreu em 92, aos 60 anos. Foto: US federal government - Wikimédia Commons
  • Hoje, é possível viver com o vírus de forma tranquila, com acompanhamento. O ex-jogador de basquete Magic Johnson, por exemplo, revelou ter o vírus em 1991. O astro mantém a saúde, segundo ele, acordando às 4h da madrugada e levando vida regrada.
    Hoje, é possível viver com o vírus de forma tranquila, com acompanhamento. O ex-jogador de basquete Magic Johnson, por exemplo, revelou ter o vírus em 1991. O astro mantém a saúde, segundo ele, acordando às 4h da madrugada e levando vida regrada. Foto: Twitter @MagicJohnson
  • O ator americano Charlie Sheen, conhecido mundialmente pelo papel de Charlie Harper em
    O ator americano Charlie Sheen, conhecido mundialmente pelo papel de Charlie Harper em "Two And a Half Men", é outro que convive com o vírus, fala abertamente sobre isso e demonstra saúde. Em 2015, ele afirmou que descobriu o HIV em 2011. Foto: Instagram @charliesheen
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