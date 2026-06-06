Taylor Swift se torna a cantora mais rica de todos os tempos

A cantora Taylor Swift atingiu um novo patamar em sua trajetória financeira e entrou para a história da indústria musical. Segundo a lista Iconoclast 50 de 2026, divulgada pela Forbes, aos 36 anos, a artista se tornou a musicista feminina mais rica de todos os tempos. Em março deste ano, sua fortuna foi estimada em aproximadamente US$2 bilhões de dólares (R$ 11,2 bilhões).

A artista conquistou o status de bilionária em 2024, impulsionada pelo enorme sucesso da The Eras Tour. A série de shows percorreu diversos países ao longo de 16 meses e arrecadou cerca de US$2,2 bilhões de dólares (R$12,3 bilhões reais), tornando-se a turnê mais lucrativa da história da música.

Além do desempenho nos palcos, o patrimônio de Taylor também cresceu graças ao valor de seu catálogo musical. Entre os projetos mais recentes estão os álbuns The Life of a Showgirl, lançado em 2025, e The Tortured Poets Department, que chegou ao mercado em 2024.

Outro fator decisivo para o crescimento de sua riqueza foi a estratégia de regravar trabalhos antigos. A iniciativa, considerada inovadora no mercado fonográfico, permitiu que a cantora recuperasse os direitos sobre parte de sua obra e voltasse a lucrar diretamente com os royalties de suas músicas.

Em maio de 2025, ela finalmente reassumiu o controle de suas gravações originais em uma negociação avaliada em cerca de US$360 milhões de dólares (R$ 2 bilhões), encerrando uma disputa que começou após a venda dos direitos para Scooter Braun anos antes.

Em outubro de 2024, a artista liderava o ranking dos artistas mais ricos do mundo, ao lado de nomes como Beyoncé, Bad Bunny e The Weekend. Em agosto de 2025, a fortuna da cantora havia sido calculada em cerca de US$1,6 bilhão de dólares (R$9 bilhões). Na época, seus imóveis, avaliados em cerca de US$ 110 milhões de dólares (R$ 616 milhões), representavam uma grande parcela de seus bens.

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Além do sucesso financeiro, Taylor também se destaca por ações beneficentes. Em fevereiro de 2024, ela doou cerca de US$100 mil dólares (R$ 560 mil) para a família de uma mulher que morreu durante a celebração da vitória do Kansas City Chiefs no Super Bowl. Meses antes, em dezembro de 2023, a cantora destinou aproximadamente R$ 5,6 milhões (US$1 milhão) para ajudar vítimas das fortes tempestades que atingiram o estado do Tennessee.