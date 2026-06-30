Casamento de Taylor Swift terá cardápio escolhido a dedo pela noiva
Enquanto convidados assinam acordos de confidencialidade, a cantora garante um menu especial com pratos de seus restaurantes favoritos
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Taylor Swift está dando um toque pessoal ao cardápio de seu casamento com Travis Kelce. Fontes informaram ao TMZ que a cantora selecionou as estações de comida para a festa, trazendo pratos de alguns de seus restaurantes favoritos.
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Cada item do menu conta com a aprovação da noiva, mas a lista dos estabelecimentos escolhidos é mantida em segredo. A celebração ocorrerá no Madison Square Garden, que já recebe equipamentos de iluminação para o evento de 3 de julho.
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Operação de sigilo
Para manter a privacidade, todos os convidados assinaram acordos de confidencialidade. De acordo com o TMZ, amigos e familiares receberam links para os documentos após confirmarem a presença.
Apesar disso, o Page Six revelou que os contratos não especificam multa financeira nem punições para quem descumprir os termos. Os acordos também não se relacionam a uma autorização de uso de imagem para um eventual filme oficial, segundo o TMZ.
As comemorações devem durar mais de um dia e reunir mais de mil convidados. O casamento da estrela pop com o jogador do Kansas City Chiefs está previsto para acontecer em Nova Iorque.
Taylor Swift e Travis Kelce estão juntos desde 2023. O pedido de casamento foi feito em agosto do ano passado. Uma fonte relatou que eles podem ter oficializado a união de forma reservada antes da grande festa.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.