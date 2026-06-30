Casamento de Taylor Swift terá cardápio escolhido a dedo pela noiva

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Taylor Swift está dando um toque pessoal ao cardápio de seu casamento com Travis Kelce. Fontes informaram ao TMZ que a cantora selecionou as estações de comida para a festa, trazendo pratos de alguns de seus restaurantes favoritos.

Cada item do menu conta com a aprovação da noiva, mas a lista dos estabelecimentos escolhidos é mantida em segredo. A celebração ocorrerá no Madison Square Garden, que já recebe equipamentos de iluminação para o evento de 3 de julho.

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Operação de sigilo

Para manter a privacidade, todos os convidados assinaram acordos de confidencialidade. De acordo com o TMZ, amigos e familiares receberam links para os documentos após confirmarem a presença.

Apesar disso, o Page Six revelou que os contratos não especificam multa financeira nem punições para quem descumprir os termos. Os acordos também não se relacionam a uma autorização de uso de imagem para um eventual filme oficial, segundo o TMZ.

As comemorações devem durar mais de um dia e reunir mais de mil convidados. O casamento da estrela pop com o jogador do Kansas City Chiefs está previsto para acontecer em Nova Iorque.

Taylor Swift e Travis Kelce estão juntos desde 2023. O pedido de casamento foi feito em agosto do ano passado. Uma fonte relatou que eles podem ter oficializado a união de forma reservada antes da grande festa.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.