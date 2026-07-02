Casamento de Taylor Swift e Travis Kelce tem lista de mil convidados

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Segundo informações publicadas pela Variety, o casamento da cantora Taylor Swift com o jogador de futebol americano Travis Kelce deve reunir cerca de 1 mil convidados em Nova York, neste final de semana do feriado americano 4 de julho.

A cerimônia deve ser cercada por forte esquema de segurança e acordos de confidencialidade. A publicação afirma que a celebração principal ocorrerá na arena multifuncional Madison Square Garden, após uma cerimônia reservada em outro ponto de Manhattan.



A lista de convidados incluiria nomes de peso da indústria do entretenimento e da música. Artistas como Selena Gomez, Sabrina Carpenter, Ed Sheeran, as irmãs Haim, Jack Antonoff e Margaret Qualley estariam entre os convidados. Beyoncé e Jay-Z também teriam recebido convites, embora a presença do casal não tenha sido confirmada. No setor musical, nomes como Miranda Lambert, Kane Brown, Little Big Town e Maren Morris também aparecem entre os convidados.

Além disso, Stevie Nicks e Tim McGraw fariam apresentações durante a noite, segundo o The Post. Harry Styles, ex-namorado da cantora, também recebeu o convite, mas não deve comparecer por estar em turnê. No entanto, sua namorada, a atriz e amiga de Swift Zoë Kravitz deve marcar presença.

A revista também cita a expectativa em torno da presença de Blake Lively e Ryan Reynolds, após a atriz envolver Swift em uma disputa judicial com Justin Baldoni.

Entre outros convidados estariam executivos da Disney, como Bob Iger, David Greenbaum e Dana Walden, além do diretor Steven Spielberg e do CEO da rede AMC Theatres, Adam Aron. A proximidade entre Swift e a Disney teria contribuído para a presença de executivos do estúdio, que distribuiu o filme-concerto "Taylor Swift: The Eras Tour".

As informações indicam que os participantes receberam convites digitais com marca d'água e assinaram acordos de confidencialidade para evitar vazamentos. Segundo fontes ouvidas pela revista, muitos convidados viajaram para Nova York sem conhecer detalhes sobre o local da cerimônia, o tema da festa ou mesmo o traje esperado, recorrendo a estilistas de grandes grifes para preparar os figurinos.

O esquema de segurança também deve mobilizar autoridades locais. Segundo o TMZ, mais de 70 detetives da polícia de Nova York foram destacados para o ensaio e a cerimônia, trabalhando em turnos de oito horas e meia, com remuneração entre US$ 80 e US$ 90 por hora. Somados os custos com supervisores, a operação deve ultrapassar US$ 160 mil (cerca de R$ 870 mil) em gastos com policiamento, de acordo com estimativas obtidas pelo site.

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Até o momento, Swift e Kelce não confirmaram oficialmente os detalhes da cerimônia nem a lista de convidados.