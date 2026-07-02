Escritora portuguesa Lídia Jorge vence Prêmio Camões 2026
No Brasil, ela é editada pela Autêntica Contemporânea, que publicou seus romances 'Misericórdia' e 'Diante da manta do soldado'
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A escritora portuguesa Lídia Jorge foi anunciada, nesta quinta-feira (2/7), como vencedora do prêmio Camões, o mais importante reconhecimento da literatura em português. É a maior consagração de sua carreira. Aos 80 anos, a autora passou a ser editada recentemente no Brasil pela Autêntica Contemporânea, que publicou seus romances "Misericórdia" e "Diante da manta do soldado".
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A portuguesa passou pelo Brasil no ano passado, quando foi convidada da programação da Feira do Livro, em São Paulo, e fez lançamentos em outras cidades como Brasília.
É a terceira vez seguida em que o Camões reconhece uma escritora mulher – depois da angolana Ana Paula Tavares em 2025 e da brasileira Adélia Prado em 2024 –, uma sequência inédita para o prêmio.
Lídia é a décima mulher a ganhar a premiação, realizada desde 1989. Já foram reconhecidas autoras fundamentais como Lygia Fagundes Telles, Sophia de Mello Breyner Andresen e Rachel de Queiroz.
A vitória da autora vai de acordo com uma tradição recente do Camões de alternar vencedores entre escritores brasileiros, portugueses e de países africanos lusófonos. O último português a levar o prêmio foi João Barrento, em 2023.
O reconhecimento pelo conjunto da obra inclui um prêmio de 100 mil euros (cerca de R$ 590 mil), concedido pela Fundação Biblioteca Nacional, por meio do Ministério da Cultura brasileiro, e pelo governo de Portugal.
A vencedora foi definida por um júri internacional formado por dois críticos brasileiros, dois portugueses, um angolano e um guineense, que cumprem mandatos bienais.
SAIBA QUEM FORAM TODOS OS VENCEDORES DO CAMÕES:
2025 - Ana Paula Tavares, Angola
2024 - Adélia Prado, Brasil
2023 - João Barrento, Portugal
2022 - Silviano Santiago, Brasil
2021 - Paulina Chiziane, Moçambique
2020 - Vítor Manuel de Aguiar e Silva, Portugal
2019 - Chico Buarque, Brasil
2018 - Germano Almeida, Cabo Verde
2017 - Manuel Alegre, Portugal
2016 - Raduan Nassar, Brasil
2015 - Hélia Correia, Portugal
2014 - Alberto da Costa e Silva, Brasil
2013 - Mia Couto, Moçambique
2012 - Dalton Trevisan, Brasil
2011 - Manuel António Pina, Portugal
2010 - Ferreira Gullar, Brasil
2009 - Armênio Vieira, Cabo Verde
2008 - João Ubaldo Ribeiro, Brasil
2007 - António Lobo Antunes, Portugal
2006 - José Luandino Vieira, Angola
2005 - Lygia Fagundes Telles, Brasil
2004 - Agustina Bessa-Luís, Portugal
2003 - Rubem Fonseca, Brasil
2002 - Maria Velho da Costa, Portugal
2001 - Eugênio de Andrade, Portugal
2000 - Autran Dourado, Brasil
1999 - Sophia de Mello Breyner Andresen, Portugal
1998 - Antonio Candido, Brasil
1997 - Pepetela, Angola
1996 - Eduardo Lourenço, Portugal
1995 - José Saramago, Portugal
1994 - Jorge Amado, Brasil
1993 - Rachel de Queiroz, Brasil
1992 - Vergílio Ferreira, Portugal
1991 - José Craveirinha, Moçambique
1990 - João Cabral de Melo Neto, Brasil
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1989 - Miguel Torga, Portugal