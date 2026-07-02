Escritora portuguesa Lídia Jorge vence Prêmio Camões 2026

A escritora portuguesa Lídia Jorge foi anunciada, nesta quinta-feira (2/7), como vencedora do prêmio Camões, o mais importante reconhecimento da literatura em português. É a maior consagração de sua carreira. Aos 80 anos, a autora passou a ser editada recentemente no Brasil pela Autêntica Contemporânea, que publicou seus romances "Misericórdia" e "Diante da manta do soldado".

A portuguesa passou pelo Brasil no ano passado, quando foi convidada da programação da Feira do Livro, em São Paulo, e fez lançamentos em outras cidades como Brasília.

É a terceira vez seguida em que o Camões reconhece uma escritora mulher – depois da angolana Ana Paula Tavares em 2025 e da brasileira Adélia Prado em 2024 –, uma sequência inédita para o prêmio.

Lídia é a décima mulher a ganhar a premiação, realizada desde 1989. Já foram reconhecidas autoras fundamentais como Lygia Fagundes Telles, Sophia de Mello Breyner Andresen e Rachel de Queiroz.

A vitória da autora vai de acordo com uma tradição recente do Camões de alternar vencedores entre escritores brasileiros, portugueses e de países africanos lusófonos. O último português a levar o prêmio foi João Barrento, em 2023.

O reconhecimento pelo conjunto da obra inclui um prêmio de 100 mil euros (cerca de R$ 590 mil), concedido pela Fundação Biblioteca Nacional, por meio do Ministério da Cultura brasileiro, e pelo governo de Portugal.

A vencedora foi definida por um júri internacional formado por dois críticos brasileiros, dois portugueses, um angolano e um guineense, que cumprem mandatos bienais.

SAIBA QUEM FORAM TODOS OS VENCEDORES DO CAMÕES:

2025 - Ana Paula Tavares, Angola

2024 - Adélia Prado, Brasil

2023 - João Barrento, Portugal

2022 - Silviano Santiago, Brasil

2021 - Paulina Chiziane, Moçambique

2020 - Vítor Manuel de Aguiar e Silva, Portugal

2019 - Chico Buarque, Brasil

2018 - Germano Almeida, Cabo Verde

2017 - Manuel Alegre, Portugal

2016 - Raduan Nassar, Brasil

2015 - Hélia Correia, Portugal

2014 - Alberto da Costa e Silva, Brasil

2013 - Mia Couto, Moçambique

2012 - Dalton Trevisan, Brasil

2011 - Manuel António Pina, Portugal

2010 - Ferreira Gullar, Brasil

2009 - Armênio Vieira, Cabo Verde

2008 - João Ubaldo Ribeiro, Brasil

2007 - António Lobo Antunes, Portugal

2006 - José Luandino Vieira, Angola

2005 - Lygia Fagundes Telles, Brasil

2004 - Agustina Bessa-Luís, Portugal

2003 - Rubem Fonseca, Brasil

2002 - Maria Velho da Costa, Portugal

2001 - Eugênio de Andrade, Portugal

2000 - Autran Dourado, Brasil

1999 - Sophia de Mello Breyner Andresen, Portugal

1998 - Antonio Candido, Brasil

1997 - Pepetela, Angola

1996 - Eduardo Lourenço, Portugal

1995 - José Saramago, Portugal

1994 - Jorge Amado, Brasil

1993 - Rachel de Queiroz, Brasil

1992 - Vergílio Ferreira, Portugal

1991 - José Craveirinha, Moçambique

1990 - João Cabral de Melo Neto, Brasil

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1989 - Miguel Torga, Portugal