Primeira leitura: leia trecho do novo livro de Camila Nicácio

OFÍCIO DE ESCREVER

Talvez a estória houvesse tomado outro rumo se o cartucho da impressora de Ana não tivesse acabado naquela sexta-feira, véspera de Natal. Ela estava obcecada por imprimir finalmente o manuscrito do seu primeiro romance e lê-lo com a calma das freiras confinadas, tocando o papel meio liso, meio áspero e marcando com caneta vermelha o que sobrasse ou merecesse ser emendado no texto.

Porém, de um total de duzentas e sessenta e sete páginas, apenas as quatro primeiras saíram mais ou menos legíveis da boca da impressora, já com algumas falhas entre uma linha e outra. Na correria de final de ano, era tarefa sobre-humana atentar para o sinal de pouca carga na tinta, ainda que a coisa piscasse e abrisse caixas de alerta a cada lançamento da máquina. Aliás, pela insistência mesmo da mensagem, houvesse quiçá quem resolvesse, por picardia, ignorar o chamado para parar tudo e resolver o problema com uma saída rápida até a conveniência mais próxima.

Ana trabalhava no texto havia já quase três anos e a aflição para finalmente lê-lo impresso, uma vez colocado o ponto-final, fazia da espera algo penoso e desagradável. Experimentava pela primeira vez, imaginava ela, a sensação conhecida pelos escritores, os confirmados, os iniciantes, os anônimos. Um misto de euforia pela finalização de uma maratona que durara mais do que ela havia desejado e de desemparo, pois, tendo durado o tempo que durou, a conclusão do trabalho representava também um vácuo nos dias de Ana. Durante a gestação do que viria a ser seu primeiro romance, ela havia perdido o pai e se graduado em Letras. Dois acontecimentos sobre o fim das coisas, embora tão distintos entre si. Ambos, e cada um à sua maneira, marcariam a relação de Ana com as palavras.

Criada no meio de livros e dos espaços vazios no rastro de um pai silente, Ana teve nas palavras não somente sua melhor e mais frequente companhia, mas sua chave de acesso ao mundo, fosse ele inventado ou real. Escrever, para ela, com o pai ainda vivo, e depois morto, era abrir diálogo com o universo que ele lhe havido apresentado e com aqueles que ali habitavam. A formação universitária lhe trouxe, adulta, ferramentas para manusear a vida disponível. Não as usava para copiar estilos ou não o fazia de propósito ou conscientemente. Não imitava estórias já contadas, até onde é possível algum ineditismo na experiência ordinária. Não se metia a ser diferente de si, menina, moça e, mais longe, mulher comprometida com um desejo. Foi desse desejo, e de um bocado de noites passadas em claro, que emergiu O inusitado caso de Eva Cohen.

Ana tinha à época a despreocupação de, tendo uma vida simples, poder mantê-la sem muito esforço, conjugando o trabalho com o texto ao resto. No resto da vida, cabiam tarefas alimentares, que pagam faturas, atribuem lugares sociais, trazem a ilusão de uma vida útil e engajada no todo. Para Ana, esse todo era um pequeno bocado de coisas. A relação conjugal com Carlos recém-inaugurada, a redação do seu primeiro livro, o acerto de contas com o pai morto. O trabalho com tradução em uma editora renomada tomava o tempo dessas atividades; elas, sim, essenciais.

Sobre a autora e o livro

Nascida em Belo Horizonte em 1977, Camila Nicácio é escritora, professora da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e pesquisadora na área dos direitos humanos. Tem livros de poesia publicados no Brasil e na França, entre eles “Courts-métrages, poèmes visuels” (2011) e “Ensaios para quase” (2020). “Nas dobras da estória” é o segundo título de trilogia iniciada com “É tudo inventado, mas não é mentira” (Quixote+DO). Cronologicamente posterior, o novo livro investiga a origem dos conflitos que subjugam os protagonistas do romance lançado em 2023. “O romance é uma tentativa de transpor ao plano literário a perplexidade que traz o embaçamento de fronteiras no mundo contemporâneo entre a verdade e a invenção, a ficção e a realidade, mas também o dentro e o fora, o passado e o presente, o digital e o presencial”, afirma a autora. “Atualmente, a verdade é reivindicada como a verdade de cada um, com todas as consequências que isso pode ter no horizonte do convívio entre as pessoas e na responsabilidade de uns pelos outros”.

“Nas dobras da estória”

De Camila Nicácio

Quixote

136 páginas

R$ 68

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Lançamento neste sábado (27/6), das 10h às 13h, no Espaço Comum Luiz Estrela (Rua Manaus, 348, São Lucas, Belo Horizonte)