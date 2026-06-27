Adriane Garcia e Thaís Guimarães em diálogo com quem as inspirou

Um livro que nasce do encontro entre uma amizade literária, uma reflexão sobre o envelhecimento feminino e décadas de leitura da literatura escrita por mulheres. Assim é “Círculos onde envelheço” (Tercetto), livro com poemas de Adriane Garcia e Thaís Guimarães em homenagem a escritoras brasileiras com lançamento neste sábado (27/6) em Belo Horizonte. Por meio de versos urdidos com rigor e precisão, as duas estabelecem diálogos com autoras de diferentes origens e séculos, unidas pelo desejo da escrita.

Das pioneiras Maria Firmina dos Reis (1822-1917) e Narcisa Amália (1852-1924) a nomes que estão em plena atividade como Adélia Prado e Conceição Evaristo, as poetas contemporâneas fazem uma interlocução com a vida e obra de 34 autoras. “Em determinado momento, nos perguntamos como as escritoras que admirávamos haviam vivido ou elaborado a experiência do envelhecimento. A partir daí surgiu a ideia do livro e começamos então a fazer uma pequena lista afetiva de escritoras brasileiras que nos formaram”, lembram, em entrevista ao Pensar do Estado de Minas.

Responsável pela revisão do livro, a poeta e ativista Luciana Tonelli afirmou que ainda não fazia ideia do “engenho que sustentava o projeto”. “Imaginava um fértil diálogo entre duas poetas de dicções marcantes, mas o que me aguardava ia além: o gesto inicial parte das afinidades eletivas das autoras para adensar a rede da poesia assinada por mulheres, ancorando liricamente a experiência feminina em suas diversas facetas, por uma extensa linha do tempo”, destaca. “Impossível atravessar essas páginas sem ser tocada de alguma maneira.”

Tonelli tem razão. Por meio de leituras e releituras, as poetas teceram suas criações em “inusitada rede literária”, como destaca a professora Constância Lima Duarte, na apresentação do livro. “A leitura de um texto conduz a outro, pleno de novas significações. Há momentos em que as poetas parecem assumir a persona da homenageada, ou, pelo viés biográfico, deixam registrado um sugestivo biografema nos textos. Mas nada disso impede que cada uma sustente, a seu modo, a própria dicção literária”, observa Constância.

Se os versos aludem eventualmente a episódios biográficos ou temas recorrentes nas criações das homenageadas, as autoras fazem questão de ressaltar: “Não fizemos um livro de pesquisa, mas um livro de poesia. São os poemas que precisam falar por si.” Apresentados cronologicamente, de acordo com o ano de nascimento das escritoras, os versos reunidos em “Círculos onde envelheço” prescindem de notas bibliográficas ou informações adicionais para serem apreciados. Têm seiva e suor, rugas e riscos, cicatrizes e segredos.

Movidas pela miragem de encontros, Adriane Garcia e Thaís Guimarães mergulham em um abismo de espelhos e unem palavras capazes de estender os fios de vidas esquecidas. “Não podemos parar/nunca repousar/ nem por um instante/ não há descanso quando se ousa o gozo”, lembra o poema de Thaís dedicado a Sônia Queiroz. “Quando tudo tiver terminado/Continuará eterna a sua canção/Na moldura de outro reflexo”, sentencia Adriane não somente para Cecília Meireles, mas para todas as mulheres que, por meio da escrita, conseguiram superar o apagamento e ir além do fim.

Leia a entrevista de Adriane Garcia e Thaís Guimarães ao Pensar do Estado de Minas.

Como nasceu a parceria de vocês para este livro?

Estávamos há um tempo conversando sobre nosso próprio envelhecimento, principalmente sobre questões de menopausa, climatério e reposição hormonal, a partir da nossa diferença geracional. Falávamos das transformações do corpo, das mudanças na percepção de nós mesmas e dos desafios que ainda cercam o envelhecimento feminino numa sociedade que valoriza excessivamente a juventude.

Em junho de 2023, surgiu a ideia de realizar um projeto conjunto de escrita e percebemos que esse tema já ocupava um lugar importante em nossas reflexões. Em determinado momento, nos perguntamos como as escritoras que admirávamos haviam vivido ou elaborado a experiência do envelhecimento. A partir daí surgiu a ideia do livro e começamos então a fazer uma pequena lista afetiva de escritoras brasileiras que nos formaram.

Assim nasceu “Círculos onde envelheço”: do encontro entre uma amizade literária, uma reflexão sobre o envelhecimento feminino e décadas de leitura da literatura escrita por mulheres.

Por que definem como ‘colaborativa’ a escolha das homenageadas? Como foi o processo? Nomes que gostariam de ter incluídos ficaram de fora?

Definimos como colaborativa porque a escolha das escritoras não se deu por disputa, hierarquia ou divisão rígida de territórios. O projeto nasceu justamente da confiança entre nós duas. Cada uma trazia nomes de autoras com as quais desejava dialogar, e a outra acolhia a escolha, desde que ela estivesse dentro do recorte que havíamos definido: escritoras brasileiras que tivessem vivido ou estivessem vivendo o envelhecimento.

O processo teve algo de lúdico, quase como um jogo de dizer nomes alternadamente. Em muitos casos, uma autora lembrada por uma poderia estar na ponta da língua da outra. Mas isso não se colocava como problema. O que importava era a complementaridade do conjunto, não quem escreveria em diálogo com quem. Essa decisão, que foi muito natural, já era em si mesma a antítese da competição.

Num primeiro momento, chegamos a algo em torno de dez nomes. Na etapa seguinte a 26 nomes, seguindo o critério inicial: escritoras que estavam na nossa memória imediata. Nesse momento, decidimos enviar o livro, ainda inacabado, para o Prêmio Cidade Belo Horizonte e ficamos finalistas. Uma sinalização que nos animou.

Durante o processo, cada uma se voltou para suas escolhas. Revisitamos textos, mais atentas às marcas de linguagem, aos temas, aos procedimentos formais, mas também à vida das escritoras homenageadas. Não realizamos um trabalho exaustivo de pesquisa. A releitura das obras das escritoras teve como ponto de partida as nossas próprias estantes.

Só depois percebemos que aquela lista poderia também se desenhar como uma linha do tempo da literatura de autoria feminina no Brasil, pela representatividade simbólica dos nomes escolhidos.

Decidimos formatar o projeto e fomos selecionadas no edital Minas Literária do Fundo Estadual de Cultura para finalização e publicação do livro. Trouxemos outros nomes de escritoras, e foi preciso também estabelecer um limite formal para que a obra encontrasse sua arquitetura.

Muitos nomes ficaram de fora, inevitavelmente. Muitas outras escritoras poderiam estar no livro. Consideramos que elas estão presentes de alguma forma no simbolismo da empreitada a que nos propusemos: a construção de um livro que, além de um diálogo entre nós, fosse também uma espécie de convocação à nossa memória leitora.





Como se deu a “construção entre pontes e linguagens”, como afirma Constância Lima Duarte?

Os poemas foram trabalhados em uma simultaneidade de prismas, já que revisitamos os textos das escritoras também atentas a várias outras questões que extrapolam a passagem do tempo.

São várias as pontes, portanto. Em alguns poemas, há diálogo com procedimentos formais e imagens recorrentes na obra da escritora homenageada; em outros, a aproximação se dá pela vida, por uma posição diante do mundo ou por uma questão ligada ao corpo, ao desejo e à escrita.

Ao mesmo tempo, há a presença das nossas próprias personas-líricas, cada uma com sua dicção. Por isso, há uma circulação entre tempos diferentes: as escritoras homenageadas, as obras que elas deixaram, as nossas leituras e a nossa própria experiência como mulheres e poetas contemporâneas.

Nesse sentido, os poemas de “Círculos onde envelheço” são pontes entre tempos diversos, entre as escritoras e as poetas que as homenageiam, entre a leitura e a criação literária.

A circularidade do livro vem daí: uma voz chama outra, uma leitura conduz a outra, e essas linguagens continuam se desdobrando em um círculo que não se fecha, porque não termina.





O livro é dedicado a “todas as escritoras que nos precederam”. O que une a trajetória das homenageadas?

O que une essas escritoras — e também as une a nós — é, sobretudo, o desejo da escrita. Cada uma, a seu modo, encontrou na literatura uma forma de existir, pensar, nomear o mundo e afirmar uma voz própria.

São trajetórias muito diferentes, atravessadas por épocas, estilos, origens e experiências diversas. Mas há entre elas uma força comum: a persistência em escrever apesar dos obstáculos impostos por uma sociedade historicamente machista e, muitas vezes, misógina.

Muitas dessas autoras enfrentaram apagamento, desconfiança crítica, silenciamento ou leitura insuficiente de suas obras. Ainda assim, escreveram. E é essa permanência que nos interessa: a literatura como modo de atravessar o tempo, de resistir ao esquecimento e de chegar até outras mulheres que escrevem depois.





Entre os diálogos estabelecidos, quais foram pessoalmente os mais desafiadores?

Adriane Garcia: Para mim, foi desafiador escrever sobre as prosadoras, pois eu não tinha o modo como elas escreviam poemas como ponto de partida. Então precisei seguir por outros caminhos: fatos biográficos, temas das obras que li e até mesmo os aprendizados que essas autoras me deixaram.

Thaís Guimarães: Para mim, o maior desafio foi dialogar com escritoras contemporâneas, de uma geração anterior à minha, como Alice Ruiz, Leila Míccolis, Branca Maria de Paula e Sônia Queiroz. Aqui, havia uma delicadeza a mais: algumas dessas autoras fazem parte do meu próprio campo de convivência. Isso exigiu de mim preservar um distanciamento entre a admiração pessoal e o gesto poético, de forma a transcender a homenagem afetiva e alcançar uma realização de linguagem.





O que descobriram durante a pesquisa que não sabiam sobre algumas das homenageadas?

Adriane Garcia: Descobri Chrysanthème em plena escrita do livro. Li “Enervadas”, publicado pela Carambaia, quando faltava apenas um poema para eu escrever e eu já quase havia decidido que seria sobre Julieta Bárbara, poeta modernista. Mas fiquei tão fascinada pela obra de Chrysanthème que acabei escrevendo sobre ela e incluindo Julieta em uma das estrofes.

Thaís Guimarães: Vou mencionar aqui Narcisa Amália, poeta que conheci em 1982, durante uma pesquisa para o CNPq. Ela publicou apenas um livro, “Nebulosas”, há 154 anos. Na época, final do século 19, foi caluniada por um ex-marido, que a acusou de ter recebido seus versos de um “poeta desconhecido”. Reencontrá-la agora me fez, não descobrir, mas, sim, dimensionar o peso da violência contra sua autoria como forma de apagamento e como certas questões enfrentadas por escritoras dos séculos passados ainda ressoam no presente.



