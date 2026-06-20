Livro resgata artigos de Heloisa Buarque de Hollanda no Jornal do Brasil

Captar manifestações culturais, especialmente na poesia, e formular reflexões no calor da hora são duas características marcantes na trajetória da intelectual nascida no Rio de Janeiro em 1939 e que, ao ser eleita em 2023 para a Academia Brasileira de Letras, Helô (como era conhecida inclusive no meio acadêmico) decidiu abandonar o sobrenome do primeiro marido e adotar Teixeira, sobrenome da mãe, Nair, como o seu nome público. Ao morrer, em março de 2025, deixou livros essenciais para compreensão das transformações culturais brasileiras na segunda metade do século 20, entre eles “Impressões de viagem: CPC, vanguarda e desbunde” (1980), “Cultura e participação nos anos 60” (1982) e “26 poetas hoje” (1976), marco na divulgação da produção poética dos anos 1970.

Heloisa deixou também escritos dispersos, entre eles artigos para o JB, então o mais influente periódico carioca. Organizado por André Botelho e Caroline Tresoldi, o livro “Crítica e rebeldia: Heloisa Buarque de Hollanda no Jornal do Brasil (1980-2005)” reúne parte expressiva dessa produção. Como apontam os organizadores na introdução, ao ressaltar “o empenho constante em construir pontes entre a academia e a sociedade”, a ensaísta, que se definia como “biscateira cultural” e “captadora de sintomas”, fez uma “escrita pública interessada em perseguir o novo no curso do seu próprio tempo, sem abdicar do rigor analítico.”

Dividido em duas partes, o livro traz inicialmente 24 artigos publicados no Caderno B, o influente suplemento cultural do JB, entre 1980 e 1983, quando dividiu espaço com Wilson Martins, José Guilherme Merquior e Mario Vargas Llosa. O segundo bloco reúne onze textos publicados entre 1990 e 2005, quando Heloisa assinou coluna no caderno Ideias, alternada com Flora Sussekind, Silviano Santiago e Sérgio Paulo Rouanet. “Em ambas as fases, Helô promoveu modos inovadores de pensar a cultura brasileira, deslocando limites disciplinares e ampliando o repertório de temas, sujeitos literários e gêneros que merecem atenção crítica. São textos nos quais se evidenciam seus afetos, suas obsessões de pesquisa e sua rebeldia. O que se transforma de uma fase para outra são as agendas de debate e os interlocutores que entram em cena, à medida que a própria cultura brasileira e os debates internacionais também se transformam”, afirmam os organizadores. Eles concluem: “Na crítica de Heloisa Teixeira, o conhecimento incrementa movimento e pode alimentar ainda mais a rebeldia.”

Ainda no livro, reproduções de entrevistas que Heloisa fez com os poetas Waly Salomão, Armando Freitas Filho (com uma espécie de ‘acerto de contas’ pela não inclusão do poeta na antologia “26 poetas hoje”, organizada por Helô) e o norte-americano George Yúdice (autor de “A conveniência da cultura”, publicado pela Editora UFMG).

Na introdução, a editora Ana Cecilia Impellizieri Martins informa que “Crítica e rebeldia” é a primeira realização apoiada pelo Instituto Heloisa Teixeira, criado pelos filhos da ensaísta para preservar e difundir o legado intelectual e cultural da mãe. “O Instituto busca manter vivos os projetos, as ideias e o espírito crítico de Heloisa, oferecendo às novas gerações acesso à atualidade de seu pensamento e à força transformadora de suas ações”, lembra a editora da Bazar do Tempo.

Confira trechos das reflexões de Heloisa Buarque de Hollanda que, lidas em conjunto, “revelam a capacidade singular de Helô de interpretar o Brasil durante a redemocratização e antecipar debates”, afirma o professor de filosofia da PUC-Rio, Eduardo Jardim, na orelha do livro.





Trechos dos textos no Jornal do Brasil





