Livro resgata artigos de Heloisa Buarque de Hollanda no Jornal do Brasil

Captar manifestações culturais, especialmente na poesia, e formular reflexões no calor da hora são duas características marcantes na trajetória da intelectual nascida no Rio de Janeiro em 1939 e que, ao ser eleita em 2023 para a Academia Brasileira de Letras, Helô (como era conhecida inclusive no meio acadêmico) decidiu abandonar o sobrenome do primeiro marido e adotar Teixeira, sobrenome da mãe, Nair, como o seu nome público. Ao morrer, em março de 2025, deixou livros essenciais para compreensão das transformações culturais brasileiras na segunda metade do século 20, entre eles “Impressões de viagem: CPC, vanguarda e desbunde” (1980), “Cultura e participação nos anos 60” (1982) e “26 poetas hoje” (1976), marco na divulgação da produção poética dos anos 1970.
Heloisa deixou também escritos dispersos, entre eles artigos para o JB, então o mais influente periódico carioca. Organizado por André Botelho e Caroline Tresoldi, o livro “Crítica e rebeldia: Heloisa Buarque de Hollanda no Jornal do Brasil (1980-2005)” reúne parte expressiva dessa produção. Como apontam os organizadores na introdução, ao ressaltar “o empenho constante em construir pontes entre a academia e a sociedade”, a ensaísta, que se definia como “biscateira cultural” e “captadora de sintomas”, fez uma “escrita pública interessada em perseguir o novo no curso do seu próprio tempo, sem abdicar do rigor analítico.”
Dividido em duas partes, o livro traz inicialmente 24 artigos publicados no Caderno B, o influente suplemento cultural do JB, entre 1980 e 1983, quando dividiu espaço com Wilson Martins, José Guilherme Merquior e Mario Vargas Llosa. O segundo bloco reúne onze textos publicados entre 1990 e 2005, quando Heloisa assinou coluna no caderno Ideias, alternada com Flora Sussekind, Silviano Santiago e Sérgio Paulo Rouanet. “Em ambas as fases, Helô promoveu modos inovadores de pensar a cultura brasileira, deslocando limites disciplinares e ampliando o repertório de temas, sujeitos literários e gêneros que merecem atenção crítica. São textos nos quais se evidenciam seus afetos, suas obsessões de pesquisa e sua rebeldia. O que se transforma de uma fase para outra são as agendas de debate e os interlocutores que entram em cena, à medida que a própria cultura brasileira e os debates internacionais também se transformam”, afirmam os organizadores. Eles concluem: “Na crítica de Heloisa Teixeira, o conhecimento incrementa movimento e pode alimentar ainda mais a rebeldia.”
Ainda no livro, reproduções de entrevistas que Heloisa fez com os poetas Waly Salomão, Armando Freitas Filho (com uma espécie de ‘acerto de contas’ pela não inclusão do poeta na antologia “26 poetas hoje”, organizada por Helô) e o norte-americano George Yúdice (autor de “A conveniência da cultura”, publicado pela Editora UFMG).
Na introdução, a editora Ana Cecilia Impellizieri Martins informa que “Crítica e rebeldia” é a primeira realização apoiada pelo Instituto Heloisa Teixeira, criado pelos filhos da ensaísta para preservar e difundir o legado intelectual e cultural da mãe. “O Instituto busca manter vivos os projetos, as ideias e o espírito crítico de Heloisa, oferecendo às novas gerações acesso à atualidade de seu pensamento e à força transformadora de suas ações”, lembra a editora da Bazar do Tempo.
Confira trechos das reflexões de Heloisa Buarque de Hollanda que, lidas em conjunto, “revelam a capacidade singular de Helô de interpretar o Brasil durante a redemocratização e antecipar debates”, afirma o professor de filosofia da PUC-Rio, Eduardo Jardim, na orelha do livro.
Trechos dos textos no Jornal do Brasil
“Depois do poemão”
(13/12/1980)
“(...) É possível pensar a poesia marginal dos anos 70 em várias direções. Fico aqui com um de seus aspectos: um espaço de resistência cultural, um debate político. Em pleno vazio, os jovens — e os não tão jovens — põem em pauta os impasses gerados no quadro do Milagre e desconfiam progressivamente das linguagens institucionalizadas e legitimadas do Poder e do Saber. Simultaneamente, evidencia-se na produção novíssima a significativa reavaliação de um certo sentimento que informou o engajamento político e cultural pré-68. Instala-se a ênfase na importância das questões relativas à prática cotidiana, à dúvida e à descrença nos programas, no alcance do projeto revolucionário na arte e, por extensão, nas formas da militância política tal como foram encaminhadas pela geração anterior.
À revelia das Academias, a literatura se impõe e se alastra de maneira surpreendente, numa hora em que o debate político e cultural, a muito custo, conseguia abrir brechas apenas nos chamados circuitos alternativos. Nesse sentido, pode--se afirmar que, hoje, a imprensa nanica seja a grande fonte de pesquisa para a história da cultura nos anos 70. Espaços como o Parque Lage — gestão Rubens Gerchman — fazem parte dessa história. História da maior importância e ainda não analisada suficientemente; que só agora começa a ser com pilada de modo sistemático no excelente trabalho do Centro de Cultura Alternativo, sob a coordenação de Maria Amélia Mello. Confesso que é com uma forte sensação de estranheza que me vejo aqui tratando a produção marginal como uma história de certa forma distante. Onde estão, hoje, os marginais? Não me refiro aos poetas. Para lembrar apenas o grupo Nuvem Cigana, com o qual trabalhei mais diretamente, é possível responder: Charles, Chacal, Ronaldo e Bernardo continuam produzindo intensamente, seus trabalhos cresceram em tamanho, forma e substância; são poetas. Chico Alvim, Cacaso, Eudoro Augusto, Afonso Henrique, Luiz Olavo Fontes e Pedro Lage (que, ainda que sempre tivessem manifestado uma dicção própria frente à produção marginal, sem dúvida participaram desse debate) preparam uma supercoleção a ser lançada em breve, o que será para a literatura um acontecimento da maior importância. Por outro lado, na área jovem, a poesia independente prolifera. Seu traço principal: a produção em grupo. São os poetas de comunidade, de associações de bairro, de organizações, de periferia. Seu objetivo mais explícito: uma poesia popular, para ser lida e ouvida. O tipo de publicação mais recorrente: antologias. Trajetória semelhante vem conhecendo a imprensa alternativa hoje, basicamente associada a organizações e partidos. Tanto a poesia independente quanto a pequena imprensa de agora evidenciam um projeto distinto das artimanhas e propostas originais da poesia marginal.”
A hora e a vez do “capricho”
(16/05/1981)
“Em pleno maio de 81 (já se vai longe 68), poetas ressurgem com algumas respostas para as tantas perguntas que o surto poético dos anos 70 deixou no ar. São os velhos guerreiros (a gente os chamava então de novos poetas) que agitaram, aprontaram e espantaram naqueles idos remotos da década passada. Para quem tem boa memória, não será difícil lembrar que a poesia nesse tempo manifestava, com grande empenho, a novidade de um projeto “além texto”. Assumindo-se como articulação de pontos de resistência da adversidade política reinante, o texto do poema parecia ser sentido como não suficiente e extrapolava sua prática em artimanhas de alto teor imaginativo. Sobre esse assunto já se falou exaustivamente e, a respeito, nossas livrarias foram surpreendidas, no mês passado, com as quatrocentas páginas do ‘Retrato de época’, de Carlos Alberto M. Pereira, sobre o qual me deterei no próximo artigo.
Portanto, fico apenas com um dos aspectos das tantas performances da poesia 70: a reunião, em torno de uma marca comum, de livros de produção independente. A artimanha da coleção. Produções autofinanciadas aglutinam-se sob um logotipo (geralmente impresso por um carimbo) e desta forma procuram facilitar e agilizar a divulgação dos livros e sua colocação no mercado. Preparam-se lançamentos bem-cuidados e até mesmo ruidosos, formaliza-se o hábito da leitura de poemas, oferece-se livros-brinde e pacotes com desconto de preço. Enfim, consegue-se a proeza da mobilização de um público expressivo em volta do antes solitário livro de poesia.
A ideia da formação de coleções, à primeira vista, remete apenas a uma operação de mercado. Entretanto, ao mesmo tempo que estimulavam o (curto-) circuito da poesia, definiam também momentos importantes dessa produção. Não é difícil perceber como, ainda que episódicos, esses agrupamentos desenhavam, com nitidez, o feeling específico de alguns momentos e até mesmo uma certa organicidade das tendências daquela hora. Seguir a pista da própria escolha dos nomes e marcas dessas coleções nos desvenda pontos importantes no que diz respeito aos projetos e expectativas dessa poesia.
(...)
Dentro da perspectiva do tratamento dos temas, um aspecto que chama atenção é, agora, a presença frequente de textos que procuram a forma contínua de prosa, mas que eu hesitaria em classificar como prosa poética. São textos que usam os recursos da produção da ilusão próprios da poesia, fundam-se em eclipses e na densidade lírica; dizendo melhor, uma poesia que se traveste em prosa. É o caso específico do trabalho de Ana Cristina C., mas se repete episodicamente em Pedro Lage, Lui, Afonso Henriques e, em estado de latência, em Chico Alvim.”
“O destino dos bons rios”
(introdução à entrevista
com Waly Salomão)
(14/05/1983)
A literatura (e a cultura) de resistência dos anos 70 — nossas barricadas do desejo —, por volta de 1978, começa progressivamente a evidenciar uma saudável e altamente desejável tendência à “desburocratização” no que diz respeito a suas palavras de ordem e estratégias. A conquista de mercado (e a consequente dissolução de guetos), o desejo do diálogo amplo e irrestrito e a valorização da qualidade técnica e artística dos produtos são sintomas de um remanejamento visível no campo da produção cultural que empunhou a bandeira da contracultura e dos circuitos alternativos no período pré-abertura. Isso, entretanto, não significa que a produção independente ou marginal tenha desaparecido. A proliferação de grupos, autores e cooperativas neste sentido demonstram o contrário. Mas é importante ressaltar que a poesia marginal de hoje não se identifica com aquela que se firmou no início da década passada, marcada a ferro e fogo pela conjuntura político-social do momento e pela inquietação dos movimentos contestatários jovens e internacionais. Retomando as sugestões da ideologia vitalista do começo do século, e mesmo radicalizando-as, os movimentos undergrounds que se definiram, no Brasil, na virada dos anos 60 para os 70, faziam explodir no discurso do comportamento e da produção cultural — ao som do rock e da granada — a guerrilha contra a cultura dominante em suas formas legitimadas de poder e do saber. E, sem dúvida, conseguiram desestabilizar nosso vazio cultural. Dez anos depois, onde andam e o que pensam a respeito os mentores de nossa rebelião jovem, que teve como quartel general as “Dunas do barato” nas imediações da Farme de Amoedo, posto 9? O mais sensato é dar a palavra a Waly Salomão, poeta que em 1972 publicou o “histórico” ‘Me segura qu’eu vou dar um troço’ e que, em 1983, prepara-se para o superlançamento de ‘Gigolô de bibelôs’ pela editora Brasiliense. Ainda que sabendo da polivalência de mestre Waly, prefiro começar pela literatura, já que o ‘Me segura’ é um livro conhecido como maldito e profundamente datado.”
“Liberação iminente de uma explosiva demanda reprimida”
Sobre “Morangos mofados”, de Caio Fernando Abreu
(Em “Hoje não é dia de rock I”, de 24/10/1982)
“O que primeiro chama a atenção nesse livro é um certo cuidado, uma enorme delicadeza, em lidar com a matéria da experiência existencial de que fala. Ao contrário da maioria dos relatos recentes sobre a opção guerrilheira, cuja palavra de ordem é a autocrítica irônica, e que apresentam, às vezes até didaticamente, novos e seguros rumos políticos. Caio não procura analisar ou mesmo avaliar um caminho acabado (ou interrompido). Não se trata de revisar uma opção de intervenção. Apesar da tentativa de olhar com certo distanciamento histórico-existencial a viagem do desbunde, ‘Morangos’ não deixa de revelar uma enorme perplexidade diante da falência de um sonho e da certeza de que é fundamental encontrar uma saída capaz de absorver, agora sem a antiga fé, a riqueza de toda essa experiência.”
Sobre "As cinco estações do amor", de João Almino
(Em “Imersão no universo do outro”, 10/06/2001)
“As cinco estações do amor” é o último volume da trilogia de Brasília, do escritor, crítico, fotógrafo e diplomata João Almino. Um autor que começa a escrever nos tempos quentes do Planalto, que traz o cenário de Brasília e dos bastidores do poder, um diplomata convictamente diaspórico, um romance que fala de amor. Resumindo, um mix que, em princípio, promete. Foi com essa expectativa que comecei a ler ‘As cinco estações do amor’. Os ingredientes esperados estavam todos lá: a luminosidade incisiva do Planalto, as idas e vindas das utopias da geração AI-5, a marca distintiva dos afetos, invejas e conflitos desenrolando-se no design das superquadras, o balanço existencial dos protagonistas desse projeto algumas décadas depois. Tudo certo. O que eu não esperava era que o narrador fosse uma mulher, e mais, uma mulher com a dicção mais ortodoxamente feminina que se pudesse prever. Essa mulher era, sem dúvida, da minha geração ou da que veio imediatamente depois. Sua experiência social, revelada nas entrelinhas e em sentimentos explícitos e implícitos, trazia cicatrizes dos anos 60-70.
(...) Em vez dos artifícios narrativos anteriores, o autor joga-se total e abertamente, sem intermediários, no feminino. A falsa aparência de quietude e de mesmice simulada aqui é, através da personagem, progressivamente negada em função do que possa ser sentido como contradição tanto na narrativa limpidamente linear ou no próprio tratamento da forma, quanto na negação de seus conteúdos. O deslocamento da narrativa para o feminino quebra algumas normas éticas e estéticas. Sob o impacto da luz agressiva da cidade, desarmam-se, em cena aberta, os truques literários. O que está agora em questão é o ponto de chegada de uma longa revolução. É a voz e a vez de um acerto de contas.”
“A mulher entre duas histórias”
(01/07/1990)
“(...) Além da importância teórica da crítica feminista, há outro ponto que merece igual atenção: o feminismo tornou-se, progressivamente, no cenário pós-moderno de descrédito das ideologias, uma das alternativas mais viáveis e concretas para a prática política. Seria como se “as ambições políticas modernistas para as massas agora recaíssem sobre o feminismo.”
O risco que se corre com a recente valorização da saída política que o feminismo oferece é o de se avalizar uma certa tendência do discurso pós-moderno, que reincide na identificação do “feminismo” como o “discurso do outro” ou como o “locus do pânico neste fim de milênio”. O que é importante distinguir é que, enquanto o pós-modernismo apregoa o fim da história do social e do político, o feminismo teima na natureza material da experiência, nas relações com o corpo e com a subjetividade e suas várias articulações políticas. Ou seja, enquanto o primeiro fala da crise da representação e da morte social, o segundo fala da necessidade da luta pela significação. É evidente que os dois discursos não são excludentes, mas apontam para campos diferentes de contestação.”
“A vida literária na web”
(13/11/1999)
A ampliação do espaço da fala poética e — por que não? — de suas mazelas e demandas é o primeiro ganho da poesia na Web. O interessante é que, enquanto transformações profundas se anunciam nas relações autor-leitor, na noção de autoria, na questão da propriedade intelectual, ou mesmo no experimentalismo com os recursos digitais, como é o caso da (bela) poesia em movimento de Carlos Vogt, as políticas literárias tendem a reproduzir a esfera pública presencial. A Web parece se oferecer como o espaço ideal para a amplificação das de núncias de desigualdades e afirmação de identidades contra-hegemônicas como no caso da poesia negra, da contestação ruidosa dos funkeiros e rappers, dos erótico-engajados, ou do notável número de sites de poesia lésbica, um vigor que não encontra, nem de longe, a correspondência da cena poética brasileira off-line.
O que leva a uma outra apressada constatação: o novo espaço cibernético, seus links poéticos e sua indução para uma contínua transmutação de subjetividades, que se repete em cada escolha de logins, senhas pessoais, homepages, ou na multiplicidade de encenações exibidas diariamente nos palcos dos chats, sinaliza a liberação iminente de uma explosiva demanda reprimida de energias identitárias. 2000 promete!”
O que dizem os organizadores
“A presença de Heloisa Buarque de Hollanda no Jornal do Brasil expressa um aprendizado social sobre a democratização da cultura que se deu, a princípio,nas frestas da ditadura militar e civil, e que ganha plenitude durante a transição para a democracia. O cenário atual, de crise da ideia de democracia como valor universal, confere novos significados a esses arquivos vivos da cultura brasileira.”
André Botelho
“A leitura do conjunto desses textos, reunidos quando preparávamos sua biografia intelectual (“Helô Teixeira: Crítica como vida”), nos permitiu perceber e qualificar a força da crítica cultural praticada pela Helô. Em momento-chave do debate público brasileiro, ela fez do jornal um verdadeiro laboratório de ideias, conectando a universidade ao espaço público, conjugando inovação intelectual com a formação de um público leitor mais amplo.”
Caroline Tresoldi
“Crítica e rebeldia: Heloisa Buarque de Hollanda no Jornal do Brasil (1980-2005)”
De Heloisa Teixeira
Organização de André Botelho e Caroline Tresoldi
Bazar do Tempo
240 páginas
R$ 59