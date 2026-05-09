Em 'Solo', Marcella Franco transforma a solidão materna em um dueto de amor

Mônica de Aquino - Especial para o Estado de Minas

Nenhuma maternidade é solo, Marcella Franco parece nos dizer neste seu livro de estreia. No concerto da maternidade, múltiplo, expansivo, há sempre, no mínimo, um dueto em seu núcleo: com a filha ou o filho somando sua voz e seu tom à particular sinfonia do cuidado.

Toda maternidade é solo, a autora também parece nos lembrar: movimento inaugural e solitário de descoberta e reinvenção, mesmo quando há um pai presente, mesmo quando há uma sólida rede de apoio; território de origem e de metamorfose, gérmen da vida coletiva.

Também é solo a infância. Terra fértil e cambiante à qual estamos todos vinculados, ponto de partida onde aprendemos a dar os primeiros passos, e “ficar de pé é bem complicado”, o narrador da história recorda, enquanto tenta caminhar até o solo seguro que é a mãe.

É a sua presença que garante o olhar generoso do menino para a própria história e para a percurso dos dois, que no lugar do abandono, é marcado muito mais pelo carinho e pela cumplicidade. Que apesar do abandono, da recusa do genitor em se fazer pai (o que fica como um pano de fundo da narrativa), é cheio de alegria e de ternura.

Ilustração de Paula Schiavon para o livro "Solos", de Marcella Franco Paula Schiavon/Reprodução

O livro entrelaça dois caminhos que, se na vida real, são paralelos, aqui se desdobram para o que cada um tem de específico e único, até convergirem no centro do livro: mãe e filho caminham pelas páginas contando a mesma história, cada um a partir de sua perspectiva. Retomando a estratégia de outros livros voltados às crianças (como o já clássico “Ter um patinho é muito útil”, da argentina Isol Misenta), Marcella Franco narra os mesmos fatos desde a experiência de dois narradores - a mãe, que representaria a própria voz da autora, e o filho.

São duas capas com o mesmo título, “Solo”, cada uma de um lado do livro, diferindo apenas pela ilustração. Em uma delas, uma mulher (a mãe) caminha sobre uma espécie de rachadura, como uma equilibrista. Na outra, um menino (seu filho) pula sobre uma poça de água. Assim, o terreno inseguro e sentido também como ameaça que marca a jornada desta mãe que, de repente, se encontra sozinha nas decisões e nos cuidados, parece não possuir a mesma densidade e peso na experiência do filho, que brinca com os elementos. O delicado e sensível trabalho da artista visual Paula Schiavon ao longo do livro ajuda a propor esse jogo.