Revista 'Centro' promove encontro artístico entre Brasil e Argentina

Gabriela Albuquerque - Especial para o Estado de Minas



Um sorveteiro levando seu carrinho, sacolas plásticas e latinhas jogadas no chão na frente do Teatro Espanca, os pixos nas paredes de imóveis abandonados na Aarão Reis, o ruído do freio do ônibus que cruza o Viaduto Santa Tereza. Essas foram as últimas filmagens antes de partir para Buenos Aires, em 2018, onde vivi por seis anos. Lá atravessei uma pandemia, assisti às mudanças políticas de ambos países, acompanhei à distância pessoas morrerem e outras nascerem. Para quem migra é inevitável não sentir uma sensação de perda constante, a perda daquilo que se deixou e daquilo que, eventualmente, voltará a ser deixado caso retornemos ao país natal.

Nessa aparente terra arrasada, a tradução passa a operar não só como ferramenta para atravessar os dias, como também como um tesouro. Vamos guardando palavras, expressões, pequenos gestos que nos convocam. Se vive y se traduce, escreve a escritora argentina Laura Wittner em seu livro homônimo. Aqui, talvez, possamos propor um leve deslocamento: se traduce y se vive. Com a tradução podemos dar nomes às coisas, estabelecer relações e, quem sabe, nos emocionar com elas. Ao elaborar a linguagem, inventamos também a vida. Começamos a perceber os sons que se repetem, o movimento da língua ao pronunciar certas consoantes, as palavras que coincidem, mas que produzem sentidos diferentes. Nesse trânsito, entre idiomas e cidades, aquilo que parece do outro, surge como nosso. A tradução, então, nos faz reconhecer o que há de estrangeiro em nós.



