Concurso literário em BH homenageia Conceição Evaristo e premia jovens

Conceição Evaristo inventou um conceito para descrever o que faz: escrevivência, ou seja, a escrita que nasce de dentro da vida, não apesar dela. É essa herança que a Literíssima Editora convoca agora. A editora abriu um concurso literário em homenagem à autora mineira, voltado para jovens entre 14 e 23 anos de Belo Horizonte

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no site da editora (www.literissima.com.br) até o dia 30 de maio de 2026. O objetivo é que os participantes se inspirem nas obras e na trajetória da renomada autora mineira.

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Como participar do concurso

Os interessados devem escrever um conto baseado na obra de Conceição Evaristo. O texto precisa ter no máximo 9.000 caracteres e ser enviado em formato Word, A4, com fonte tamanho 12.

Após o período de inscrições, uma curadoria especializada fará a seleção dos 50 melhores contos. Os jurados responsáveis pela avaliação serão a professora Lorena Barbosa e Rogério Faria, presidente emérito da Academia Mineira de Letras (AML).

Premiação e publicação

Os 50 textos selecionados serão reunidos e publicados em uma antologia. Os três primeiros colocados receberão prêmios em dinheiro:

1º lugar: R$ 500,00

2º lugar: R$ 300,00

3º lugar: R$ 200,00

Os dez melhores contistas também ganharão exemplares de livros da autora homenageada e dez cópias da antologia. O livro será distribuído gratuitamente para bibliotecas de centros culturais e algumas escolas públicas da capital mineira.

Realizado por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte, o projeto tem patrocínio da Unimed Aeromédica e prevê a realização de oficinas de escrita criativa para aprofundar o conhecimento dos participantes no universo da escritora.

Segundo a jornalista Leida Reis, idealizadora do projeto e proprietária da editora, a proposta vai além de apenas incentivar a escrita. “Trata-se de abrir caminhos para que novas vozes contribuam para a cultura, mostrando o poder transformador da literatura”, destaca.

Sobre Conceição Evaristo

Natural de Belo Horizonte, a escritora transformou suas experiências em uma comunidade simples em histórias poderosas. Seus textos abordam temas como memória, identidade, racismo e a força de pessoas frequentemente esquecidas pela sociedade.

Conceição criou o estilo "escrevivência", no qual a escrita nasce de vivências reais. Em livros como "Olhos d’Água" e "Ponciá Vicêncio", a autora apresenta personagens com sonhos, dores e esperança.

Ao longo da carreira, recebeu reconhecimentos importantes, incluindo o Prêmio Jabuti. Em 2024, a escritora passou a integrar a Academia Mineira de Letras, reforçando a importância de sua obra para a cultura do Brasil.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.