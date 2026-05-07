Ouriço: a revista que respira o ar sujo de tudo chega ao número 4

Ana Martins Marques, Daniel Arelli e Gustavo Silveira Ribeiro - Especial para o Estado de Minas





A revista "Ouriço", que alguns leitores do Pensar talvez já tenham encontrado por aqui em outras ocasiões, chega agora a seu quarto número. Fundada em 2020, ela nasceu de uma conversa entre amigos que, aos poucos, foi tomando a forma de um projeto editorial. Desde então, vem sendo publicada inicialmente pela editora Macondo, e desde o último número em parceria entre as editoras Relicário e Macondo. Acreditamos - ou esperamos - que a revista ainda mantenha viva uma aposta que nos acompanha desde o início: fazer conviver, num mesmo espaço, poesia, crítica e reflexão, sem estabelecer de antemão fronteiras muito rígidas entre essas práticas. A escolha do poeta pernambucano Sebastião Uchoa Leite como nosso patrono, também desde o primeiro número, talvez diga algo desse desejo, menos como referência estabilizadora (a que Sebastião, um verdadeiro ouriço, jamais se prestaria) do que como ponto de tensão e deslocamento.

Apresentamos agora o quarto número da revista, que, como os anteriores, se organiza em torno de um verso, desta vez do próprio Uchoa Leite: "respirar o ar sujo de tudo". Mas talvez seja mais justo dizer: em torno de um movimento sugerido por esse verso. Há aqui uma espécie de inclinação para fora: para a rua, para a cidade, para aquilo que não coincide com o espaço mais protegido da poesia. O que se exprime a partir desse verso - que, na obra de Uchoa Leite, sucede a experiência da doença e a intensificação da percepção do corpo e de seus limites que ela desencadeia - é um gesto de reabertura, nem sempre confortável, que passa pela exposição ao mundo tal como ele se dá, misturado, poroso, nem sempre "limpo".

Os textos reunidos neste número respondem a esse impulso de maneiras bastante diversas. Em comum, talvez, haja essa disposição de colocar o poema em contato com o que lhe é exterior - outras linguagens, outras experiências, outras formas de discurso. Não se trata tanto de ampliar o campo da poesia quanto de tensioná-lo, de ver até onde ele se sustenta quando deixa de funcionar como abrigo. Nesse sentido, o poema aparece muitas vezes como lugar de passagem, de contágio, de mistura.

Além de poemas inéditos, este número conta com textos críticos (e sobre a crítica), com poemas traduzidos e com uma entrevista com a poeta e artista visual Aline Motta. Temos a alegria de publicar também três poemas inéditos de Armando Freitas Filho, cuja presença neste número nos parece especialmente significativa. Sua escrita, tão atenta ao ritmo, ao corte e ao fôlego do verso, atravessa várias das questões que nos mobilizaram aqui. Soma-se a isso uma leitura crítica de seu último livro, que retoma, por outra via, esse mesmo problema do respirar - não apenas como tema, mas como condição do próprio fazer poético.

Talvez não seja exagero dizer que, de modo mais ou menos explícito, este número inteiro gira em torno dessa ideia: a de que o poema respira. Não apenas na voz, mas também na página, nos intervalos, nos espaços em branco, naquilo que o abre para fora de si. Pensar o poema assim implica também pensá-lo em sua relação com o leitor, com a cidade, com o tempo em que ele circula.

Aproveitamos para agradecer aos poetas, críticos e tradutores que confiaram seus textos à revista e acompanharam, com a paciência de sempre, o processo de edição. E também à Relicário e à Macondo, pela parceria contínua. E, não por último, ao Pensar, pela acolhida que tem dado à revista desde seu primeiro número.

Fica aqui, então, o convite aos leitores: que este quarto número da "Ouriço" possa ser lido como quem se expõe ao texto, a seus atritos, a suas aberturas. Talvez essa seja também uma forma de seguir respirando, juntos.





ANA MARTINS MARQUES, DANIEL ARELLI E GUSTAVO SILVEIRA RIBEIRO são editores da revista "Ouriço"





