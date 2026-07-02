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Prime Rock Brasil BH: saiba como comprar ingressos sem taxa

Evento no Mineirão com Paralamas, Jota Quest e Samuel Rosa tem lote especial; saiba como adquirir entradas para o setor Pista sem taxa adicional

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
02/07/2026 17:37

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Prime Rock Brasil BH: saiba como comprar ingressos sem taxa
A Esplanada do Mineirão recebe o público para a 6ª edição do Prime Rock Brasil, celebrando o rock nacional crédito: Guilherme Breder @bsfotografias

A 6ª edição do festival Prime Rock Brasil em Belo Horizonte anunciou uma condição especial para a compra de ingressos. O evento, que acontece em 25 de julho no Mineirão, oferece entradas para o setor Pista sem a cobrança de taxa de serviço, entre esta quinta-feira (2/7) e domingo (5/7). A oferta é válida para aquisições realizadas na plataforma Blueticket.

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O festival, considerado uma tradição no calendário da cidade para os fãs de rock nacional, reunirá grandes nomes da música brasileira. A programação inclui shows de Paralamas do Sucesso, Jota Quest, Blitz, Samuel Rosa, Dado Villa-Lobos (Legião Urbana) e Nando Reis. O camarote secreto terá apresentações de Léo Jaime e Supla.

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Conheça os setores do evento

O público pode escolher entre três áreas diferentes para curtir os shows.

Pista rock Brasil: descrita como o coração do festival, a área dá acesso exclusivo ao front stage. O setor também conta com loja oficial, bares, banheiros, praça de alimentação e uma varanda com vista panorâmica do palco.

Camarote secreto: possui um palco exclusivo para shows nos intervalos. O espaço tem capacidade controlada, acesso ao front stage, bar de drinks, praça de alimentação, banheiros internos do Mineirão e um mezanino com visão do palco principal.

Lounge prime: é uma área limitada ao lado dos camarins, com acesso ao front stage, área de descompressão com lounges, bar com mixologistas, restaurante, além de banheiro e entrada exclusivos.

Serviço: Prime Rock Brasil BH 2026

Data: 25 de julho (sábado)
Local: Esplanada do Mineirão (Av. Presidente Carlos, Bairro São Luiz)
Atrações: Paralamas do Sucesso, Jota Quest, Blitz, Samuel Rosa, Dado Villa-Lobos (Legião Urbana), Nando Reis, Léo Jaime e Supla
Ingressos: site Blueticket
Classificação: 16 anos

Valores dos ingressos:

Pista

  • Meia-Entrada: R$ 230

  • Ingresso Social: R$ 230

  • Inteira: R$ 460

Camarote Secreto

  • Meia-Entrada: R$ 385

  • Ingresso Social: R$ 385

  • Inteira: R$ 770

Lounge Prime

  • Meia-Entrada: R$ 790

  • Ingresso Social: R$ 790

  • Inteira: R$ 1.580

A realização do evento é da Secreto e da Produtora Prime. Mais informações podem ser encontradas nas redes sociais @primerockbrasil.bh.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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