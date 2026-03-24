Prime Rock Brasil: festival reúne lendas do rock nacional em BH

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A sexta edição do festival Prime Rock Brasil já tem data marcada em Belo Horizonte. O evento que celebra os clássicos do rock nacional acontece no dia 25 de julho, na Esplanada do Mineirão, com três palcos e oito grandes nomes da música.

Os ingressos para o festival estarão à venda a partir do dia 8 de abril, por meio da plataforma Blueticket. A seleção de artistas reúne Paralamas do Sucesso, Jota Quest, Blitz, Samuel Rosa e Dado Villa-Lobos, da Legião Urbana.

Leia Mais

Completam o line-up Nando Reis e, no Camarote Secreto, shows de Léo Jaime e Supla. O festival busca oferecer uma experiência de nostalgia, reunindo ícones do rock brasileiro para performances no palco do Mineirão.

Atrações confirmadas no Prime Rock Brasil

Cada artista levará ao palco turnês e repertórios especiais. Confira o que esperar de cada apresentação:

Nando Reis: apresenta a turnê “Nando hits”, que resgata seus 40 anos de carreira com participação do filho, Sebastião Reis.

Paralamas do Sucesso: a banda celebra quatro décadas de estrada com seus maiores sucessos em uma performance eletrizante.

Jota Quest: a banda mineira traz um show de sucessos após encerrar a turnê “Jota25”, que reuniu mais de 1,5 milhão de espectadores.

Blitz: o grupo apresenta a turnê “Blitz, agora é a hora!”, que mistura rock, funk, reggae e elementos teatrais.

Samuel Rosa: o cantor e compositor está na estrada com a “Samuel Rosa tour”, que combina clássicos da carreira e novas canções.

Dado Villa-Lobos: o guitarrista da formação original da Legião Urbana apresenta canções autorais e clássicos, com participação de André Frateschi nos vocais.

Léo Jaime: comemora 40 anos de carreira com o show “FestaBaileShow”, incluindo hits como “A fórmula do amor”.

Supla: O artista apresenta seu álbum “Nada foi em vão”, que reafirma sua força no rock nacional.

Setores do festival

O evento será dividido em três áreas para o público, cada uma com diferentes acessos e benefícios:

Pista Rock Brasil: Garante acesso exclusivo ao front stage, loja oficial, bares, banheiros e uma varanda com vista panorâmica.

Camarote Secreto: Conta com um palco exclusivo para shows nos intervalos, bar de drinks, praça de alimentação, banheiros internos do Mineirão e acesso ao front stage.

Lounge Prime: Espaço limitado ao lado dos camarins, com acesso ao front stage, bar com mixologistas, restaurante e entrada exclusiva.

Serviço: Prime Rock Brasil BH

Data: 25 de julho (sábado)

Local: Esplanada do Mineirão (Av. Presidente Carlos Luz, Bairro São Luiz

Atrações: Paralamas do Sucesso, Jota Quest, Blitz, Samuel Rosa, Dado Villa-Lobos (Legião Urbana), Nando Reis, Léo Jaime e Supla

Ingressos: a partir de 8 de abril no site Blueticket



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.