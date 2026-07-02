Veja quem é quem no filme sobre Marília Mendonça

O Prime Video anunciou nesta quinta-feira (2/7) o elenco completo e os personagens que cada ator vai interpretar no filme "Marília", a cinebiografia da cantora sertaneja Marília Mendonça (1995-2021). As filmagens do longa devem começar neste mês.

Marília Mendonça, a protagonista do filme, será vivida pela atriz Marina Versos. Nos papéis principais estão Hermila Guedes como Dona Ruth, mãe da cantora; Klara Castanho e Sophia Valverde como as cantoras Maiara e Maraisa, respectivamente; Marcelo Serrado como o empresário Wander Oliveira; e Daniel Haidar e Luccas Oliver respectivamente como a dupla Henrique e Juliano.

O elenco ainda conta com João Guilherme como o compositor Juliano Tchula; Alejandro Claveaux como Júnior, ex-padrasto de Marília Mendonça; George Sauma como o produtor musical Pepato; André Torquato como o empresário Filipe Rissi; Igor Armucho como o cantor e viúvo da protagonista Murilo Huff; Davi Bensá como o produtor Henrique Bahia; e Marcus Gouveia como Tio Silveira.

"Marília" tem direção de Dainara Toffoli e roteiro de Carina Schulze e Patrícia Andrade. A produção do filme é assinada por Chatrone e Gullane.

Streaming

Trata-se do segundo projeto da plataforma de streaming da Amazon dedicado à cantora, ícone do sertanejo que morreu em 2021. A empresa também desenvolve uma série documental chamada "Marília Mendonça: sentimento louco". O filme ficcional não tem data de estreia.

Segundo a sinopse, o longa vai retratar Mendonça como alguém que nasceu "no coração do Brasil", foi "criada em um lar fragmentado, chefiado pela mãe", e "trilha uma jornada de altos e baixos desde a sua adolescência, cantando na igreja, até se tornar uma das maiores artistas brasileiras de todos os tempos".

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"Com um talento inigualável para compor, a jovem Marília busca uma maneira única de se expressar, enfrentando uma indústria dominada por homens, enquanto lida com seus relacionamentos pessoais, as pressões da fama e conflitos com o mercado musical. Ao transformar suas histórias em músicas, Marília dá voz a milhares de mulheres, e conquista todos os cantos do Brasil", diz o resumo do longa.