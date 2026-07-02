Eterno Jaspion: como a série moldou uma geração e o que aconteceu com o elenco icônico

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Hikaru Kurosaki, ator que eternizou o herói Jaspion no coração de uma geração de brasileiros, faleceu nesta quinta-feira (2) aos 64 anos. A notícia foi confirmada por Masaki Sekiguchi, membro da Associação de Mergulho de Motobu, em Okinawa, no Japão, onde o ator vivia. A causa da morte não foi divulgada.

Afastado da vida artística desde o início dos anos 1990, Kurosaki se dedicou à sua grande paixão: o mar. Ele trabalhava como instrutor e guia de mergulho submarino, levando uma vida discreta e tranquila. O sucesso de “O Fantástico Jaspion” no Brasil foi um fenômeno cultural, e sua popularidade era tão grande que, em 2018, um programa de TV japonês o classificou como “o japonês mais famoso do Brasil”. Kurosaki foi casado com a atriz Yuko Asuka, que faleceu em 2011.

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Relembre outros nomes do elenco

O destino dos demais membros do elenco também desperta curiosidade. Cada um seguiu uma trajetória particular após o fim da série que marcou época na televisão brasileira.

Kiyomi Tsukada (Anri)

A atriz que viveu a simpática androide Anri, fiel companheira de Jaspion, também se aposentou da carreira artística pouco tempo depois do término da série, em 1988. Ela se casou e optou por se dedicar integralmente à família, vivendo longe da fama.

Junichi Haruta (MacGaren)

O intérprete do vilão MacGaren, filho de Satan Goss, teve uma carreira bem diferente. Junichi Haruta continuou atuando e se tornou um nome respeitado em produções de tokusatsu, como são conhecidos os seriados japoneses de super-heróis. Ele participou de diversas outras séries famosas, incluindo algumas das franquias “Super Sentai” e “Kamen Rider”.

Hiroshi Watari (Boomerman)

O policial espacial Boomerman, que ajudava Jaspion em suas missões, foi vivido por Hiroshi Watari. Ele também se tornou um rosto conhecido dos fãs do gênero, protagonizando outras séries de sucesso como “Sharivan” e “Spielvan”. Watari mantém uma carreira ativa até hoje, participando de eventos e filmes relacionados ao universo tokusatsu.

Ken Uehara (Edin)

O ator que deu vida ao profeta Edin, o mentor de Jaspion que o enviava em sua jornada, era um veterano do cinema japonês. Ken Uehara teve uma longa e prestigiada carreira, iniciada ainda nos anos 30. Ele faleceu em 1991, aos 82 anos, poucos anos após a exibição original da série no Japão.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.