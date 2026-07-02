Para matar a saudade: onde assistir a ‘O fantástico Jaspion’?

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A morte de Hikaru Kurosaki, anunciada nesta quinta-feira (2/7), reacendeu a nostalgia dos fãs de "O Fantástico Jaspion", um dos maiores sucessos da televisão japonesa e um fenômeno entre o público brasileiro. O ator, que tinha 64 anos, eternizou o protagonista da série e marcou uma geração de telespectadores desde que a produção chegou ao Brasil, no fim dos anos 1980.

Para quem deseja rever a aventura do herói ou conhecer a produção pela primeira vez, a boa notícia é que a série original está disponível gratuitamente em plataformas de streaming.

Os 46 episódios da série podem ser assistidos sem custo no Mercado Play ou no TokuSato, canal especializado em produções japonesas disponível no YouTube.

Produzida pela Toei e exibida originalmente no Japão entre 1985 e 1986, "O fantástico Jaspion" acompanha a história de um órfão criado pelo profeta Edin. Quando uma antiga profecia anuncia que o demônio Satan Goss pretende conquistar todos os planetas, Jaspion é escolhido para enfrentar a ameaça e proteger a paz na Via Láctea.

Misturando ficção científica, ação e efeitos especiais característicos do gênero tokusatsu, a produção se tornou um dos maiores sucessos da televisão japonesa.

A série fez sucesso no país de origem e conquistou o Brasil. "O fantástico Jaspion" estreou na Rede Manchete em 1988 e rapidamente conquistou o público infantil, abrindo caminho para a chegada de outras produções japonesas, como “Changeman”, “Jiraiya” e “Jiban”. Décadas depois, Jaspion continua sendo um dos personagens mais populares do universo tokusatsu entre os brasileiros.

Quem foi Hikaru Kurosaki

Nascido em Osaka, Hikaru Kurosaki iniciou a carreira como dublê e participou de produções como a versão japonesa de "Homem-Aranha", "Battle Fever J" e "Denshi Sentai Denjiman". O reconhecimento internacional veio ao interpretar Jaspion entre 1985 e 1986. Além da atuação, ele também investiu na carreira musical, lançando o álbum "The legendary hero" e uma série de singles inspirados no personagem.

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Após deixar a televisão, Kurosaki passou a viver em Motobu, na província de Okinawa, onde trabalhou por cerca de 30 anos como instrutor de mergulho. A morte foi confirmada por um amigo nas redes sociais, mas a causa não foi divulgada.