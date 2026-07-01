Filha de Ozzy Osbourne revela última mensagem do pai: ‘Meus dias acabaram’

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A cantora e apresentadora Kelly Osbourne emocionou os fãs ao compartilhar a última mensagem de texto que recebeu do pai, Ozzy Osbourne. O registro foi divulgado nas redes sociais, quase um ano após a morte do músico, que faleceu em 22 de julho de 2025, aos 76 anos.

Na publicação, Kelly abriu o coração ao falar sobre o luto e a saudade que sente do pai no dia a dia. "Pai, ainda me pego procurando por você em momentos cotidianos, o conselho de que preciso, a piada que quero contar, a vitória que gostaria que você visse. A dor da saudade é o preço de amar você, e eu a pagaria para sempre em vez de nunca ter sido sua filha. Nunca deixarei de sentir sua falta. É uma honra passar o resto da minha vida amando você. Até nos encontrarmos novamente!", declarou.

Além do texto, Kelly compartilhou um print da última conversa entre os dois. Na mensagem, Ozzy demonstrava carinho pela família e contava que encontrava conforto em um vídeo do neto, Sid. "Sabe de uma coisa? Sempre que me sinto doente e mal, basta assistir ao vídeo que você enviou do pequeno Sid no banho; isso me deixa tão feliz que tudo simplesmente desaparece. De verdade”, escreveu o roqueiro.

O cantor também revelou que havia decidido encerrar definitivamente a carreira nos palcos para priorizar a própria saúde. "Decidi que meus dias de shows acabaram, porque preciso muito mais da minha saúde. Não sei como vai ser quando eu voltar para a Inglaterra sem ver toda a minha família. Vocês significam tudo para mim. Mas tenho certeza de que daremos um jeito. Que Deus abençoe vocês dois. Amo vocês. Papai”, finalizou.

Kelly Osbourne compartilhou última mensagem que recebeu do pai, Ozzy Redes sociais

Na sequência da conversa, Kelly respondeu convidando o pai para passar um fim de semana em sua casa, desde que ele estivesse bem. "Papai, eu te amo mais do que tudo no mundo. Sidney e eu estamos morrendo de saudades. Você quer vir aqui em casa neste fim de semana? Só se você estiver se sentindo bem, é claro”, enviou Kelly.

A troca de mensagens comoveu os fãs por revelar um lado mais íntimo do eterno vocalista do Black Sabbath. Conhecido pela personalidade irreverente e por décadas de carreira no heavy metal, Ozzy aparece na conversa concentrado na família, preocupado com a saúde e demonstrando afeto pela filha e pelo neto.

Ozzy se despediu dos palcos em 5 de julho de 2025, em Birmingham, na Inglaterra, onde nasceu. Intitulado "Back to the Beginning" (De Volta ao Começo), o concerto histórico contou com a primeira reunião da formação original do Black Sabbath em 20 anos.

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O príncipe das trevas cantou faixas solo e clássicos do Black Sabbath. Por conta de problemas de saúde e cirurgias na coluna, Ozzy se apresentou sentado em um trono sombrio. O show contou com 40 mil fãs presentes no estádio e foi transmitido globalmente, arrecadando milhões para instituições de caridade focadas na luta contra o Parkinson. Kelly não divulgou se a mensagem do pai foi enviada antes ou depois do último show.