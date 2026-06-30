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Morre Michael Byrne, de 'Indiana Jones' e 'Harry Potter', aos 82 anos

O ator morreu em 20 de junho, segundo fontes do TMZ; a causa da morte não foi revelada

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30/06/2026 16:22

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O ator britânico Michael Byrne
Michael Byrne interpretou o General Vogel em 'Indiana Jones e a última cruzada', além de pequenos papéis em 'Harry Potter e as relíquias da morte: Parte 1', 'Coração valente', '007 – O amanhã nunca morre' e 'Gangues de Nova York' crédito: Redes Sociais/Reprodução

Michael Byrne, famoso por suas atuações em "Indiana Jones" e "Harry Potter", morreu aos 82 anos.

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O ator interpretou General Vogel em "Indiana Jones e a Última Cruzada". Também atuou em "Harry Potter e as relíquias da morte: Parte 1", "Coração valente", "007 – O amanhã nunca morre" e "Gangues de Nova York".

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O artista britânico se destacou como vilão em vários filmes de Hollywood. Nascido em Londres, também ganhou notoriedade no Teatro Nacional e em seriados.

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Michael Byrne deixa a filha, Allie Esiri, de 59 anos.

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