Morre Michael Byrne, de 'Indiana Jones' e 'Harry Potter', aos 82 anos

Michael Byrne, famoso por suas atuações em "Indiana Jones" e "Harry Potter", morreu aos 82 anos.

O ator interpretou General Vogel em "Indiana Jones e a Última Cruzada". Também atuou em "Harry Potter e as relíquias da morte: Parte 1", "Coração valente", "007 – O amanhã nunca morre" e "Gangues de Nova York".

O artista britânico se destacou como vilão em vários filmes de Hollywood. Nascido em Londres, também ganhou notoriedade no Teatro Nacional e em seriados.

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