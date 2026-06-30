Novo comercial de Homem-Aranha traz Messi em voo inédito por Nova York

O craque Lionel Messi é a estrela do novo comercial de "Homem-Aranha: Um Novo Dia", divulgado nesta terça-feira (30/6) pela Sony Pictures. No vídeo, o astro argentino divide a cena com Tom Holland, que interpreta o herói da Marvel, em uma ação que mistura tecnologia cinematográfica e o carisma do jogador.

A peça publicitária mostra Messi utilizando o Spidey Tracker, um dispositivo de localização apresentado na campanha do filme, para encontrar Peter Parker em uma cafeteria. Após um breve momento de surpresa por parte do ator britânico, o herói reaparece com seu traje clássico e leva o atleta para um voo entre os prédios pendurado em suas teias.

Ainda bem que o Messi virou jogador de futebol e não ator. O craque ao lado do Homem-Aranha, do Tom Holland. pic.twitter.com/a5hHhDW3Mc — Doentes por Futebol (@DoentesPFutebol) June 30, 2026

A colaboração global acontece em um momento de grande visibilidade para o jogador, que concilia as ações de marketing com sua participação na Copa do Mundo 2026. A presença do principal nome do futebol argentino reforça a estratégia de lançamento da nova sequência do herói aracnídeo, atraindo a atenção de diferentes públicos.

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O novo longa, intitulado "Homem-Aranha: Um Novo Dia", chega oficialmente às salas de cinema do Brasil em 29 de julho. A produção é uma das mais aguardadas da temporada e utiliza a imagem de personalidades mundiais para ampliar o alcance internacional da obra antes da estreia oficial.