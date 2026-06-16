Casados! Tom Holland confirma união secreta e exalta Zendaya

Tom Holland confirmou, em entrevista divulgada nesta terça-feira (16/6), que se casou com Zendaya, de 29 anos. O ator de 30 anos encerrou meses de especulações ao falar publicamente pela primeira vez sobre o assunto, mas sem revelar detalhes.

Os boatos sobre uma cerimônia secreta ganharam tração em março, quando o estilista da atriz, Law Roach, mencionou o casamento em um evento de premiação. Na entrevista desta semana, Holland ainda comentou sobre fotos geradas por inteligência artificial que circularam no início do ano. Perguntado se precisou avisar a família de que as imagens eram falsas, respondeu: "Não, porque todos estavam lá." Em seguida, recusou responder perguntas adicionais: "É tudo o que você vai saber sobre isso."

Tom Holland and Zendaya have officially started the SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY press tour. pic.twitter.com/T9zQQOMI34 — Film Updates (@FilmUpdates) June 15, 2026

Holland exalta parceria com Zendaya

O ator falou com entusiasmo sobre a relação que construiu com a parceira, a quem chama de "Zee". "Nosso ramo pode apresentar situações muito estressantes e é realmente bom ter uma base sólida de relacionamento que resistirá ao teste do tempo", disse ele, destacando que os dois conseguem se apoiar de um jeito que poucos entenderiam. "Só nós conseguimos, porque só nós entendemos realmente como é viver essa vida."

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Holland foi ainda mais direto ao descrever o que Zendaya representa para ele: "Para mim, encontrei a minha pessoa. Ela é minha melhor amiga e sou a pessoa mais feliz que já fui quando estou com ela." Os dois se conheceram em 2016 no set de "Homem-Aranha: De Volta ao Lar" e assumiram o relacionamento publicamente em 2021. Juntos, estrelam "Homem-Aranha: Um Novo Dia", com estreia prevista para 30 de julho nos cinemas.