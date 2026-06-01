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'Sou incrivelmente grata', diz Zendaya sobre final de 'Euphoria'

Atriz agradeceu aos fãs após a exibição do último episódio da terceira temporada da série, no domingo (31/5); HBO anunciou que a produção não será renovada

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Victoria Borges
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Victoria Borges
Repórter
01/06/2026 17:58

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Apesar de manter o status de série influente e premiada,
O desfecho trágico da personagem Rue, vivida por Zendaya, foi o 'final honesto', segundo o criador de 'Euphoria' crédito: Divulgac?a?o/HBO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - AVISO: O texto contém spoilers (informações que adiantam a trama) da terceira temporada de "Euphoria".

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Zendaya se despediu de Rue após a exibição do episódio final de "Euphoria" neste domingo (31/5) pela HBO. Em um vídeo de divulgado após o desfecho da série, a atriz agradeceu ao público que acompanhou sua trajetória ao longo das três temporadas da produção.

 

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"Sou incrivelmente grata a cada um de vocês. Muitos estão aqui desde o começo e me viram crescer. Foi um prazer e uma honra", afirmou a estrela de "Duna", emocionada. A personagem lhe rendeu dois prêmios Emmy, em 2020 e em 2022.

No último capítulo, Rue morre após sofrer uma overdose acidental provocada por comprimidos contaminados com fentanil. O corpo da jovem é encontrado por Ali Muhammed (Colman Domingo).

Sam Levinson, criador da série, explicou que o desfecho foi alterado após a morte de Angus Cloud, que interpretava Fezco, em 2023, em decorrência de uma overdose acidental. Segundo o criador da série, a perda do ator o levou a repensar o destino de Rue e a abordar de forma mais direta as consequências do vício.

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"O final honesto é que pessoas como Rue não sobrevivem", afirmou Levinson, em um vídeo divulgado pela HBO. Para ele, a conclusão da história também buscou retratar o impacto do luto e da dependência química sobre familiares e pessoas próximas.

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