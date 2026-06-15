Quem era Oliver Tree, cantor morto em acidente aéreo no Rio de Janeiro

O cantor norte-americano Oliver Tree, de 32 anos, conhecido pelo visual excêntrico e por hits que conquistaram milhões de reproduções nas plataformas digitais, estava entre as seis vítimas do acidente aéreo registrado na manhã de ontem (14/6), no Rio de Janeiro.

O artista havia passado recentemente pelo Brasil como parte da "World's first world tour", sua primeira turnê internacional de grande porte.

Nascido na Califórnia, Oliver Tree Nickell construiu uma carreira marcada pela mistura de gêneros como pop, rock alternativo e música eletrônica, além de uma persona artística reconhecida pelos figurinos exagerados, cortes de cabelo caricatos.

Nas redes sociais, acumulava mais de 2,3 milhões de seguidores. No Spotify, mantinha uma média de 11,4 milhões de ouvintes mensais.

Entre seus maiores sucessos estão "Miss you", parceria com o DJ alemão Robin Schulz, e "Life goes on". Juntos, os videoclipes das duas faixas somam cerca de 800 milhões de visualizações.

Em meio ao crescimento internacional da carreira, o músico havia lançado recentemente o álbum "Love you madly hate you badly" ("Amo você loucamente, odeio você intensamente"), que serviria de base para mais de 60 apresentações programadas em cidades como Paris, Barcelona, Londres, Chicago, Toronto, Sydney e Pequim.

A relação de Oliver com o Brasil ganhou novos capítulos durante sua passagem pelo país. Em 6 de junho, ele se apresentou em São Paulo e aproveitou a estadia para mergulhar na cena musical brasileira. O cantor publicou registros tocando ao lado de influenciadores.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu na altura da avenida das Américas, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio. Dois helicópteros colidiram no ar e caíram sobre o pátio de estacionamento de uma concessionária da BYD, fabricante de carros elétricos. As circunstâncias da colisão ainda serão investigadas. O acidente deixou seis mortos.

A cantora Melanie Martinez, de 31, que viveu um relacionamento com Oliver Tree, usou as redes sociais para prestar homenagem ao ex-companheiro. "Estou completamente arrasada hoje. É muito difícil entender como alguém com quem você compartilhou um período tão específico e marcante da sua vida pode, de repente, não estar mais aqui", escreveu.

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Melanie afirmou que admirava profundamente a dedicação de Oliver à arte e destacou a capacidade do cantor de espalhar alegria ao seu redor. "Acho que todos que o conheceram vão se lembrar daqueles momentos de risadas e alegria que ele provocava com tanta facilidade. A risada dele era tão contagiante e acolhedora", completou.