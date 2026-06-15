Badi Assad comemora em grande estilo seus 35 anos de carreira
Cantora, compositora e violonista lança álbum com canções que marcaram sua trajetória. Repertório tem Chico, Milton, Jobim, Caymmi e João Bosco
compartilheSIGA
Memórias, afetos e transformações de Badi Assad ao longo de seus 35 anos de carreira inspiram o novo álbum da violonista, cantora e compositora paulista. Com 12 faixas, ele reúne releituras de canções de Milton Nascimento, Chico Buarque, Dorival Caymmi, João Bosco e Tom Jobim, entre outros autores marcantes na trajetória da artista.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
- Badi Assad também comemorou 35 anos de carreira com o álbum 'Parte de tudo isso', só com faixas inéditas
“Ponta de Areia”, de Milton Nascimento e Fernando Brant, ressurge em arranjo de violão criado por Badi. “Esta canção foi muito importante para mim”, ela conta. Durante turnê com Toquinho no Brasil e na Europa, o clássico do Clube da Esquina era o seu momento solo.
“O disco tem canções que nunca gravei. ‘Linha de passe’, por exemplo, é emblemática na minha história. Foi por causa dela que comecei a cantar profissionalmente.”
Leia Mais
Até então, Badi, que hoje tem 59 anos, dedicava-se apenas ao violão. Irmã dos aclamados violonistas Odair e Sérgio Assad, ela abriria um show do duo. Sérgio a convidou para cantar. Ao ouvi-la interpretar o clássico de João Bosco e Aldir Blanc, estimulou a caçula a prosseguir.
“Foi muito importante, tipo autorização familiar para que eu pudesse fazer algo que não fosse só tocar violão”, comenta.
“Joana Francesa”, de Chico Buarque, fez parte de “Solo”, primeiro CD internacional de Badi, lançado em 1994. “Esta música nunca saiu do meu repertório”, diz ela.
O álbum “Badi Assad: 35 anos musicais” conta com a participação do violonista Douglas Lora. “O Douglas gravou de Brasília, onde está morando, e gravei a voz em São Paulo. Muita coisa foi gravada como uma colcha de retalhos, assim como é a minha vida”, revela.
Na faixa “Estrada do Sol” (Tom Jobim e Dolores Duran), ouve-se a voz de Badi aos 4 anos. Esta história começou com Sérgio Assad, que estimulava a irmãzinha a cantar.
“Meu pai tinha um gravador de rolo. Quando Sergio me trazia da escola, sentava comigo e me ensinava ‘Estrada do Sol’. Tenho aquela gravação e a gente a usou no disco”, explica.
“Fiquei impressionada, porque consegui manter o tom. Minha voz ainda está no mesmo tom de quando eu tinha 4 anos. Devo isso a minha mãe, Ica, que viveu até os 94 anos cantando maravilhosamente”, diz Badi.
Dona Ica ganha homenagem no novo disco da caçula, que divide com Sérgio a faixa “Boa noite, amor”, do repertório da mãe.
Produção independente, o álbum é o segundo vinil de Badi. Os arranjos foram criados por ela, Carlinhos Antunes e Sérgio Assad. “Daniel Miller fez um arranjo belíssimo de cordas na faixa ‘Tristeza do jeca', música da minha infância”, acrescenta.
Shows de lançamento começam por São Paulo e interior paulista. “No fim deste mês, sigo para a Europa com um projeto do músico mineiro Sérgio Pererê”, informa Badi.
“BADI ASSAD: 35 ANOS MUSICAIS”
Álbum de Badi Assad
12 faixas
Disponível nas plataformas digitais
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
FAIXA A FAIXA
“Desde que o samba é samba”
. De Caetano Veloso e Gilberto Gil
“Tristeza do jeca”
. De Angelino de Oliveira
“Joana Francesa”
. De Chico Buarque
“Básica”
. De Tatiana Cobbett
“Linha de passe”
. De João Bosco e Aldir Blanc
“Comportamento geral”
. De Gonzaguinha
“Se essa rua fosse minha/ Fui no Tororó”
. Domínio público
“Suíte do pescador”
. De Dorival Caymmi
“Ponta de Areia”
. De Milton Nascimento e Fernando Brant
“Banca do distinto”
. De Billy Blanco
“Estrada do Sol”
. De Tom Jobim e Dolores Duran
“Boa noite amor”
. De José Maria de Abreu e Francisco Matoso