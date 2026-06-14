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Gilberto Gil diz que é preciso união contra ascensão da direita

Cantor e compositor declarou ao jornal Financial Times que a esquerda 'está mais interessada no progresso e em um futuro brasileiro'

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Repórter
14/06/2026 18:13

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Gilberto Gil canta ao microfone e ergue os dois braços, fazendo sinal de paz e amor com os dedos
Gilberto Gil no show em São Paulo, realizado em março de 2026, no qual encerrou suas apresentações em grandes estádios crédito: Nelson Almeida/AFP

Em entrevista ao jornal britânico Financial Times, Gilberto Gil diz que sua carreira em estádios para multidões chegou ao fim com o término de sua última turnê, mas não pretende largar a música.

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"Enquanto eu puder me apresentar para públicos menores, acho que não consigo parar", diz. Em julho, ele tem show marcado em Londres.

Questionado sobre o que pensa a respeito de Lula concorrer ao quarto mandato para a Presidência da República, Gil afirmou que "vemos muitos dos mesmos nomes, os mesmos conceitos" e "não há opção para nada diferente".

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O cantor e compositor revelou que se encontra e discute com o petista o comprometimento de ambos com a política.

De acordo com Gil, é preciso união "contra a polarização da política no Brasil e a ascensão do movimento de direita". Para ele, "a esquerda entende melhor seu propósito, está mais interessada no progresso e em um futuro brasileiro".

Ao comentar o momento em que lançou o disco "Tropicália ou Panis et Circensis", no mesmo ano em que o regime militar instituiu o AI-5, aumentando a repressão e fortalecendo a ditadura, Gil disse que ele, Caetano Veloso, Os Mutantes e Tom Zé sabiam que poderiam "ser perseguidos, porque o regime era muito duro e se opunha à liberdade que desejávamos".

 "Tínhamos que esperar uma reação deles, mas não imaginávamos que seria tão forte", disse. A reportagem do jornal britânico relembra que Gil e Caetano foram presos pelos militares e ficaram dois meses atrás das grades, com passagens pelo confinamento solitário.

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Gil afirmou que os dois não tinham objetivo de se tornar ativistas. "Fomos forçados a nos envolver na política, ela nos encontrou. Tivemos que lutar contra a ditadura, tivemos que lutar para restabelecer a democracia."

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