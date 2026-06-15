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Zé Felipe brinca sobre sexualidade: 'Sou gay só por hobby'

Filho de Leonardo, o cantor Zé Felipe usou uma sessão de perguntas com seguidores, nesta segunda-feira, para responder a uma dúvida sobre sua orientação sexual

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JJ
Joubert Júnior
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Joubert Júnior
Repórter
15/06/2026 13:03

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Sou gay só por hobby: Zé Felipe surpreende fãs ao responder sobre sexualidade
'Sou gay só por hobby': Zé Felipe surpreende fãs ao responder sobre sexualidade crédito: Tupi

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Filho de Leonardo, o cantor Zé Felipe usou uma sessão de perguntas com seguidores, nesta segunda-feira (15/6), para responder a uma dúvida sobre sua orientação sexual. O artista de 28 anos rebateu a pergunta com ironia: "Sim, agora eu sou gay só por hobby", escreveu, acompanhando o vídeo com um emoji de risos.

A questão surgiu no contexto da separação de Zé Felipe e Ana Castela, em dezembro de 2025. O relacionamento com a Boiadeira durou apenas dois meses e aconteceu depois do fim do casamento com Virginia Fonseca, em maio do ano passado, uma união de cerca de cinco anos e que gerou três filhos: Maria Alice, de 5 anos, Maria Flor, de 4, e José Leonardo, de 1.

Mesmo condomínio que Virginia

Mesmo separado, Zé Felipe contou que continua morando perto da ex-companheira em Goiânia (GO). "A casa é no mesmo condomínio. Aqui é muito prático", explicou, destacando que a proximidade facilita a rotina com os filhos e que os pais e a empresária Margara também vivem no local.

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Recentemente, uma aparição conjunta dos dois em uma festa de aniversário da filha mais velha viralizou. Na ocasião, ele cantou a música que compôs para Virginia no início do relacionamento, e ela subiu ao palco para dançar, o que acendeu especulações dos fãs sobre uma reconciliação.

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Sobre o estado emocional, Zé Felipe negou estar abatido após um seguidor comentar que ele parecia triste. "Não estou triste, não. Estou cansado, um pouco por virar a madrugada. Mas felizão. Feliz com os shows, com a vida, com tudo. Abençoado", disse.

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