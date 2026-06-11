Tom Holland expõe desafio de conciliar divulgação de “A Odisseia” e novo “Homem-Aranha”

Já "Homem-Aranha: Um Novo Dia", dirigido por Destin Daniel Cretton, se passa quatro anos após os acontecimentos de "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa". Na história, Peter Parker agora é um adulto que vive sozinho em uma Nova York que não se lembra mais de sua existência. Dedicado integralmente ao combate ao crime, ele enfrenta desafios cada vez maiores, enquanto uma transformação física inesperada ameaça sua própria existência. Ao mesmo tempo, uma série de crimes misteriosos dá origem a uma das Foto: Divulgação