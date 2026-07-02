Morre Hikaru Kurosaki, ator que interpretou o Jaspion
Artista japonês tinha 64 anos e vivia em Okinawa, onde atuava como instrutor de mergulho após deixar a carreira na televisão; causa da morte não foi divulgada
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Hikaru Kurosaki, ator japonês que deu vida ao protagonista da série "O fantástico Jaspion", morreu nesta semana, aos 64 anos. A morte foi confirmada nesta quinta-feira (2/7) por Masaki Sekiguchi, um amigo do artista na cidade de Motobu, na província de Okinawa, onde o astro viveu por cerca de 30 anos e trabalhava como instrutor de mergulho após se afastar da televisão e do cinema. A causa da morte não foi divulgada.
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A confirmação foi feita por meio de uma publicação nas redes sociais. Na homenagem, ele lamentou a perda e relembrou a amizade construída ao longo dos anos. "Tínhamos uma relação na qual, mesmo sem palavras, apoiávamos uns aos outros apenas pela nossa presença. Seu falecimento é uma grande perda", escreveu.
Antes de se tornar conhecido internacionalmente como o herói Jaspion, Kurosaki iniciou a carreira como dublê e participou de diversas produções do gênero tokusatsu. Entre seus primeiros trabalhos estão participações na versão japonesa de "Homem-Aranha", além das séries "Battle Fever J" e "Denshi Sentai Denjiman", títulos que ajudaram a consolidar o estilo de super-heróis japoneses.
Sua estreia como ator aconteceu em "Hattori Hanzô: Kage no Gundan". O desempenho abriu caminho para que fosse escolhido pela produtora Toei para interpretar Jaspion, protagonista de "O fantástico Jaspion", exibido originalmente no Japão entre 1985 e 1986.
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Durante as gravações, Kurosaki interpretava o personagem nas cenas sem armadura e realizava parte das sequências de ação. Já as cenas de combate com o traje metálico eram feitas por um dublê, prática comum nas produções de tokusatsu. Paralelamente ao sucesso da série, ele também investiu na música e lançou a canção "The Legendary Hero", inspirada no personagem.
Embora tenha conquistado popularidade no Japão, foi no Brasil que "O fantástico Jaspion" se transformou em um fenômeno cultural. Exibida pela Rede Manchete a partir de 1988, a série marcou uma geração de telespectadores, ajudou a popularizar outras produções japonesas na televisão brasileira e tornou Jaspion um dos heróis mais queridos pelos fãs de tokusatsu no país.
Após o fim da série, Kurosaki ainda participou de alguns trabalhos na televisão, mas decidiu deixar a carreira artística. Ele se estabeleceu em Motobu, onde passou a atuar como instrutor de mergulho e levou uma vida discreta, longe dos holofotes.
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Hikaru Kurosaki foi casado com Yoko Asuka, que morreu em 2011. O ator não deixa filhos.