Morre Nilza Frazão, mãe da influenciadora Solange Frazão, aos 88 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nilza Frazão, mãe da apresentadora e influenciadora fitness Solange Frazão, morreu aos 88 anos. A informação foi compartilhada por Solange nas redes sociais. A causa da morte não foi divulgada. O sepultamento ocorreu neste sábado (27/6), em São Paulo.

No Dia das Mães do ano passado, Solange prestou uma homenagem a Nilza e compartilhou no Instagram uma série de fotos juntas. "Buscar ser feliz, ser forte, corajosa e demonstrar em pequenos gestos ou em cuidados silenciosos é o que realmente faz de você mãe, se tornar sempre uma inspiração para seus filhos pela eternidade", ela escreveu.

Solange é uma das figuras pioneiras do universo fitness no país. Formada em educação física, era figura frequente na TV nas décadas de 1990 e 2000 para falar de saúde e atividade física. Ao longo da carreira, virou palestrante, apresentadora e hoje influenciadora, com 1 milhão de seguidores no Instagram.

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A musa fitness ganhou projeção ao vencer concursos de beleza nos anos 1980. Em 1982, foi eleita Miss São Paulo e ficou em segundo lugar no Miss Brasil.