Morre Michel, compositor de 'Descobridor dos sete mares', aos 80 anos

O compositor Miguel Leite de Oliveira Neto, conhecido como Michel, morreu nesta sexta-feira (26/6), aos 80 anos. A informação foi confirmada pela família do artista. O velório ocorreu nesse sábado (27/6), no Memorial Parque Nycteroy, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro.

O artista tratava um câncer descoberto havia pouco mais de uma década. No entanto, o estado de saúde do compositor piorou nos últimos meses após ele ter sofrido diferentes acidentes vasculares cerebrais (AVCs).

Michel é mais conhecido por ter composto "Descobridor dos sete mares", lançada pelo cantor Tim Maia, em 1983. A música se tornou um enorme sucesso e é considerada um clássico do cancioneiro nacional. Lulu Santos também gravou a canção no disco "Eu e Memê, Memê e eu", lançado em 1995.

O artista compôs outras músicas que ganharam vida na voz de Tim Maia, como "Pecado capital" e "Neves e parques", ambos do disco "Descobridor dos sete mares".

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As criações do compositor também foram interpretadas por outros artistas. Sandra Sá entoou as músicas "Pudera", "Ga-gaguejando" e "Bons momentos" no disco "Eu sempre fui sincero, você sabe muito bem", de 1998. Já o Roupa Nova gravou "Não dá", canção presente em um álbum que o grupo lançou em 1984.