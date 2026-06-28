João Vicente diz que já brigou com ator da Globo por ciúmes da namorada
Em conversa com Gregorio Duvivier no podcast 'Não ImPorta', ator disse que um comentário no Instagram foi a origem da briga
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Durante uma conversa em podcast, o ator João Vicente de Castro contou que já brigou com um ator da Globo e foi bloqueado por ele nas redes sociais por causa de ciúmes que sentiu da namorada. A história foi compartilhada no "Não ImPorta", com Gregorio Duvivier.
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A confusão começou porque esse tal ator, que João Vicente não citou o nome, escreveu um comentário no Instagram da namorada, que ele também não revelou quem. Segundo ele, esse ator a estava paquerando.
"Você só dá moral para o João Vicente. Um dia eu vou ser galo que nem ele", teria escrito o outro. "Galo? Falando que eu sou galo?", disse um dos sócios do Porta dos Fundos, e completou que "deu-lhe uma prensa" ao encontrá-lo no Projac.
"Não é galo, era galã. Errei", esclareceu o colega. "Fiz o fuzuê. Não quis ouvir. Sabe quando você já fez a merda? Eu já tinha escalado", confessou João Vicente, que conta que logo se arrependeu da forma como agiu.
O outro então o bloqueou nas redes sociais. Mas os dois já fizeram as pazes, garante João Vicente, e hoje são amigos. Eles voltaram a se falar semanas atrás, depois que viu o colega de trabalho contando o caso no podcast.
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"Ele foi generoso para me desbloquear e mandar a mensagem. Foi lindo! Nossa última conversa foi uma briga intensa", disse.