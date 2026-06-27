Filha de Silvio Santos, Silvia Abravanel troca TV pela política

Silvia Abravanel, de 55 anos, se despediu hoje (27/6) do "Sábado animado" para se dedicar à política. A apresentadora é pré-candidata ao cargo de deputada federal pelo PSD, e se afastou do programa para investir na campanha.

Ela era apresentadora fixa da atração desde 2022. Na política, Silvia afirma que tem como causas a defesa dos direitos das pessoas com deficiência e das pessoas com obesidade.

Silvia se emocionou no final do programa. "É um desafio que eu recebo das mãos de Deus com muito louvor, com muita honra, e eu espero que o Brasil me ajude também, confie em mim, creia em mim, para eu conseguir, com muita maestria, com muita dignidade, muito caráter e muita verdade, cumprir essa minha nova missão, que será ser deputada federal pelo estado de São Paulo", disse.

A "filha número dois" de Silvio Santos disse "esperar sair pela porta da frente" da emissora. "Hoje, no meu último programa no ar, eu espero que eu saia pelas portas da frente aqui do SBT, que eu possa voltar um dia. Eu agradeço a família 'Sábado animado', que esteve comigo por tantos anos, pelo 'Bom dia e companhia', e agora tenho certeza que vão estar comigo aí, nessa minha nova empreitada, torcendo por mim, porque eu deixo pessoas muito queridas aqui", afirmou.

"Eu espero rever todos (vocês) nesse estado de São Paulo maravilhoso. Por onde eu passar, faço questão de olhar nos olhos de cada um de vocês e poder realmente acolher a quem precisa. (...) Eu tenho certeza de que se Deus me deu essa missão, é porque eu vou conseguir cumprir muito bem", disse Silvia Abravanel.

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As crianças Wallentina Bomfim e Theo Radicchi assumem a apresentação da atração. Elas estreiam no programa já no próximo final de semana.