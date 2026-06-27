Frei Betto, o peregrino de Deus, cumpre sua jornada no cinema

Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas

Ouro Preto – Aos 82 anos, Frei Betto diz ser “um peregrino de Deus viajando a bordo de um paradoxo”. É assim que o religioso define a própria trajetória, marcada pela conciliação entre fé católica e militância política progressista.

Membro da Ordem dos Pregadores, popularmente conhecida como dominicana, ele é jornalista, teólogo e escritor. Frei Betto não é padre, mas irmão colaborador da ordem, função antes conhecida como irmão leigo.

Foi assessor especial e coordenador de mobilização social do programa Fome Zero no primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva e, recentemente, fez ponta como ator no documentário “Múltiplos: Os percursos literários de Frei Betto” (2025), dirigido por Evanize Sydow e Américo Freire.

Na quinta-feira passada, ele lançou “Fraternura”, também dirigido pela dupla Sydow e Freire, na Cine OP – 21ª Mostra de Cinema de Ouro Preto. O documentário aborda sua relação com a família e o impacto de viver no cárcere durante a ditadura militar.

Tortura

Entre 1969 e 1973, Betto passou por mais de 10 unidades carcerárias, entre elas os presídios Tiradentes e Carandiru, em São Paulo. Na primeira detenção, foi torturado no serviço secreto da Marinha, no Rio de Janeiro, após ser confundido com o sociólogo Herbert de Sousa (1935-1997), o Betinho, em razão da coincidência de nomes e da militância na Ação Católica. Na segunda, não sofreu tortura física, mas psicológica. Era frequentemente levado à sala de interrogatórios para assistir a outros presos sendo torturados.

“O que mais me preocupa no Brasil de hoje é o crescimento da direita, principalmente a incidência que esse crescimento tem nos jovens”, afirma. “Somos uma nação desmemorizada. E essa desmemorização faz com que muitos jovens considerem que um governo autoritário seria melhor para resolver os graves problemas que o Brasil enfrenta”, acrescenta.

“Ao mesmo tempo, também me preocupa certa incapacidade da esquerda de dar uma resposta a isso. Não sabemos lidar muito bem com a questão do mundo digital.”

Para Frei Betto, o problema não se encerra aí. “Há uma falta de sentido histórico. Minha geração não era viciada em droga, porque era viciada em utopia. E quando se tem utopia, temos um norte”.

Em vez de utopias, predominam hoje ambições individuais, diz o religioso. “O que é algo completamente diferente, né?”, referindo-se a anseios ligados à riqueza, fama, beleza e poder, valores que colidem com os ideais do cristianismo, sobretudo sob a perspectiva da Teologia da Libertação.

Esta corrente teológica surgiu na América Latina a partir do Concílio Vaticano II, que incentivou maior engajamento da Igreja Católica em questões sociais, políticas e econômicas. O movimento ganhou força com a Conferência de Medellín, em 1968, e se consolidou em 1971, com a publicação de “Teologia da Libertação: Perspectivas”, do teólogo peruano Gustavo Gutiérrez.

“Ela ainda está viva, mas não tem a incidência popular que tinha entre os anos 1970 e 1990”, reconhece Frei Betto. “Devido aos pontificados conservadores de João Paulo II e Bento XVI, isso foi bastante amortecido. Houve forte redução da incidência das Comunidades Eclesiais de Base e das pastorais no mundo popular”, diz.

Papa Leão XIV

Apesar das críticas ao conservadorismo eclesiástico, Frei Betto vê com entusiasmo o início do pontificado de Leão XIV. Inicialmente temeroso pelo fato de o pontífice ter nascido nos Estados Unidos, agora tem plena confiança no novo papa, que, segundo ele, demonstra coerência com as diretrizes estabelecidas pelo antecessor Francisco.

“O problema é que a Igreja continua sendo um corpo conservador com cabeças progressistas”, pondera.

O dominicano não vê problema em religião e política caminharem lado a lado. O erro está na instrumentalização da fé para legitimar interesses particulares e discursos de poder.

“A direita usa a religião em função de seus interesses e manipula os ensinamentos religiosos segundo esses interesses. É um Deus criado à imagem e semelhança desses interesses. É o Deus do capital, o Deus da opressão... Enfim, é a total negação do conteúdo do Evangelho”, condena.

Jabuti

Frei Betto construiu relevante trajetória literária. Sua produção transita entre memórias, biografias, romances, ensaios e literatura infantojuvenil. “Batismo de sangue”, relato sobre a resistência de frades dominicanos à ditadura militar, venceu o Prêmio Jabuti em 1982. No mesmo ano, ele foi eleito Intelectual do Ano pela União Brasileira de Escritores. Voltou a conquistar o Jabuti com “Mysterium creationes” (2000) e “Típicos tipos – Perfis literários” (2005).

“Nunca quis ser conhecido pela pessoa que sou, e sim pela minha obra. Por isso, sempre que alguém diz que gostaria de me conhecer, penso: melhor não, porque minha obra é melhor do que eu”, conclui.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

* O jornalista viajou a convite da Universo Produção