Musical sobre Elza Soares volta a Belo Horizonte com novidades

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

Quando soube da criação de um musical sobre sua trajetória, Elza Soares fez apenas um pedido à diretora Duda Maia: “Não quero espetáculo sobre as minhas tragédias. Eu quero um espetáculo sobre a mulher que sou, mulher de superação.” As duas conversaram algumas vezes durante o processo de criação, mas Elza fez questão de ser surpreendida.

A montagem, que estreou em 2018, passou por Belo Horizonte apenas uma vez, no mesmo ano. Agora, retorna à capital para duas apresentações neste fim de semana, no Sesc Palladium.

O musical volta com reformulações. Larissa Luz, que integrava o elenco e assinava a direção musical, passou a se dedicar exclusivamente a essa última função. A banda foi reduzida e alguns arranjos refeitos. Versões originais foram criadas especialmente para o espetáculo pelo maestro baiano Letieres Leite (1959-2021).

O fio condutor permanece o mesmo, com texto de Vinicius Calderoni, dramaturgo e integrante da banda 5 a Seco. “Como mudou parte do elenco, sou uma diretora que traz para a cena as experiências das atrizes, de seus corpos e vivências. Fizemos adaptações para que elas possam brilhar ainda mais”, afirma Duda.

Outra novidade é o breve texto no desfecho da montagem. A cena presta tributo a Elza Soares após sua morte. “É homenagem bem onírica, que fala dessa partida e dessa presença que permanece para toda a eternidade”, explica a diretora. Elza Soares morreu em 2022, aos 91 anos, de causas naturais.

As atrizes Janamô, Josy Anne, Júlia Sanchez, Júlia Tizumba, Sara Chaves, Sara Hana e Naruna Costa se revezam para interpretar a cantora em diferentes fases da vida, além de viver outros personagens. A estrutura dramatúrgica não segue ordem cronológica e permite que a mesma personagem seja vivida simultaneamente por mais de uma atriz.

O elenco traz três mineiras: Janamô e Júlia Tizumba participaram da montagem original, enquanto Josy Anne chega agora.

Obstinação

Segundo a diretora, a força do musical está na própria trajetória de Elza. “Foram tantas quedas, tantas dificuldades. Ela veio de um lugar muito pobre, mas tinha obstinação impressionante. E obstinação positiva. Apesar de ser muito indignada com questões políticas e sociais, não era rancorosa. Acho que isso a ajudou a seguir em frente.”

Os homens também têm espaço na narrativa. “Quando eu disse para a Elza que queria fazer um espetáculo só com mulheres, ela gostou muito. Mas observou a importância de falar de três homens que marcaram profundamente a vida dela: Garrincha, o pai e São Jorge. Respondi que poderíamos falar deles sem necessariamente colocar homens em cena”, conta Duda.

Elza recebeu parte do elenco em sua casa. Atrizes fizeram algumas cenas na sala da cantora. Na estreia no Rio de Janeiro, ela viu o espetáculo completo pela primeira vez. “Ficou muito emocionada, muito honrada. Tinha um carinho imenso por este musical”, lembra a diretora.

A parceria das duas continuou. Duda dirigiu “Planeta fome”, último show da carreira de Elza Soares. Oito anos depois da estreia, a diretora acredita que a peça segue atual. “O espetáculo ainda tem muito gás. A Elza é um nome muito forte. Volta e meia, alguém pergunta: ‘Quando é que vai voltar?, comenta. Após a sessão de domingo, haverá bate-papo com o elenco.

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“ELZA”

Musical dirigido por Duda Maia. Neste sábado (27/6), às 20h, e domingo (28/6), às 17h, no Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro). Plateia 1: R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia). Plateia 2: R$ 90 (inteira) e R$ 45 (meia). Plateia 3: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia). Ingressos à venda na plataforma Sympla e na bilheteria.