CineOP abre com tributo à Helena Solberg e reflexão sobre memória

Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas

OURO PRETO (MG) – “Quais imagens estamos preservando? Quais histórias permanecem e quais ainda precisam ser reveladas?”



Foi com essas perguntas que a diretora da Universo Produção, Raquel Hallak, abriu oficialmente a 21ª edição da Mostra de Cinema de Ouro Preto (CineOP) na noite desta quinta-feira (25/6).



Tendo como temática histórica “Como elas começaram? Memórias do primeiro filme”, o evento homenageou a cineasta Helena Solberg, considerada a única mulher a integrar o Cinema Novo.



“O país existe nas imagens que preserva”, disse Raquel. “Preservar é mais que recordar o passado. É decidir o futuro onde existir”, acrescentou.



O apelo à memória dialoga diretamente com a proposta do festival, que se consolida como fórum singular de discussão sobre o patrimônio cinematográfico brasileiro.



Nesse contexto, o resgate da trajetória das mulheres pioneiras do cinema nacional permitiu ao diretor artístico da CineOP, Chico de Paula, traçar paralelos com a gênese do universo, eixo simbólico que atravessou boa parte da cerimônia de abertura.



Versos sobre a origem do mundo foram recitados em meio a reflexões sobre a relação de interdependência entre luz e sombra. Em cena, imagens do fogo dialogavam com a presença de um coral formado por alunos do curso de Artes Cênicas da Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop), que seguravam velas acesas.



Troféu Vila Rica



Ao receber o Troféu Vila Rica, Helena Solberg lembrou da experiência de filmar “Vida de menina” (2003), em Diamantina.



“O filme era sobre o diário de Helena Morley, uma menina transgressora que julgava tudo em volta dela. A população de Diamantina, cerca de 300 ou 400 pessoas, participou do filme como figurante. Às 4 da manhã, todos já estavam se vestindo e se pintando para as gravações. Foi uma experiência muito forte”, recordou a cineasta.



Depois da homenagem, foram exibidos os dois primeiros filmes da diretora, os curtas “A entrevista” (1966) e “Meio-dia” (1969).



“É muito bom estar de volta neste momento e rever, nesta noite, esses dois filmes que marcaram o início da minha carreira. São obras feitas no começo da ditadura militar. ‘A entrevista’ é uma revisão da minha formação burguesa. E ‘Meio-dia’ é uma metáfora sobre a censura e a repressão da ditadura militar”, destacou Helena.



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*O jornalista viajou a convite da Universo Produção.