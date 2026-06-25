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SHOW INTIMISTA

Vitor Kley anuncia show intimista em Belo Horizonte

Cantor apresenta a turnê 'Sozinho e bem acompanhado' em dezembro no Minascentro; saiba tudo sobre data, local e como comprar os ingressos

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
25/06/2026 17:19 - atualizado em 25/06/2026 17:19

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Vitor Kley anuncia show intimista em Belo Horizonte
Vitor Kley traz a Belo Horizonte sua turnê intimista 'Sozinho e bem acompanhado: voz, violão e vocês' crédito: Redes sociais

Vitor Kley se apresenta em Belo Horizonte com a turnê “Sozinho e bem acompanhado: voz, violão e vocês”. A apresentação intimista ocorre em 7 de dezembro, no Minascentro.

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O espetáculo valoriza a essência das composições e busca uma relação emocionalmente próxima com a plateia. A proposta nasceu do desejo antigo do artista de levar ao palco um show centrado na interação direta com o público.

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“É uma turnê de voz, violão e público, com a música na forma mais pura”, afirma Vitor Kley. As datas são limitadas e acontecem paralelamente à tour do álbum “As pequenas grandes coisas”.

A ideia foi incentivada por fãs e parceiros musicais. Conhecido pela conexão com o violão, Kley transforma o instrumento no eixo do espetáculo, que também terá momentos ao piano. O objetivo é criar um ambiente com a leveza e a espontaneidade de uma apresentação em casa.

“Nas redes sociais, os vídeos em que apareço tocando violão ou piano, de forma mais simples e direta, sempre geram uma conexão muito forte”, explica o cantor sobre a escolha do formato.

O repertório traz releituras de sucessos, canções menos exploradas em shows com banda e composições que Kley fez para outros artistas. A turnê já tem mais de dez datas confirmadas no Brasil e na Europa, passando por cidades como Londres, Amsterdã, Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro.

Serviço: Vitor Kley em Belo Horizonte

Show: “Sozinho e bem acompanhado: voz, violão e vocês”

Data: 7 de dezembro

Horário: abertura da casa às 20h | show às 21h

Local: Minascentro (Av. Augusto de Lima, 785 – Centro, Belo Horizonte/MG)

Ingressos:

  • Setor 1: R$ 165 (meia-entrada) / R$ 185 (ingresso social) / R$ 330 (inteira)

  • Setor 2: R$ 125 (meia-entrada) / R$ 145 (ingresso social) / R$ 250 (inteira)

  • Setor 3: R$ 105 (meia-entrada) / R$ 125 (ingresso social) / R$ 210 (inteira)

Pontos de venda: plataforma Sympla e Bilheteria Minascentro (Av. Nossa Senhora do Carmo, 230, Savassi), de terça a sábado, das 12h às 15h e das 16h às 20h.

Mais informações: (31) 97222-2424

Realização: Ímpar Shows

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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