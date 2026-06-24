Os gaúchos Kleiton, Kledir e Vitor Ramil cantam sexta-feira (26/6) em BH

Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas

Para os irmãos Kleiton, Kledir e Vitor Ramil, tudo começou com os Beatles. Mais velhos do que o caçula Vitor, de 64 anos, Kleiton, de 74, e Kledir, de 73, foram os responsáveis por apresentá-lo ao Quarteto de Liverpool ainda na infância. “Esperávamos cada disco ansiosamente”, lembra Kleiton Ramil. “A gente comprava um, ouvia e já ficava aguardando o próximo”.

Esse fascínio, que se tornaria um dos pilares da formação musical dos três, fica evidente no show que o trio vai apresentar na próxima sexta-feira (26/6), no BeFly Minascentro. Algumas canções dos Beatles surgem no repertório em forma de citações, costurando memórias afetivas e referências artísticas.

O show marca a primeira vez em que os três irmãos dividem o palco desde que a banda Almôndegas, uma das pioneiras do pop gaúcho, se dissolveu, em 1979. Embora o reencontro possa soar surpreendente para o público, eles são unânimes em dizer que a reunião demorou devido às circunstâncias da vida, não por falta de vontade.

Cada um consolidou trajetória própria ao longo das últimas décadas. Kleiton e Kledir construíram carreira de enorme alcance popular em dupla, enquanto Vitor Ramil seguiu pela música mais experimental.

O show reflete isso. O repertório combina sucessos de Kleiton e Kledir, canções marcantes da carreira solo de Vitor e referências fundamentais para a formação dos três. “Músicas do Vitor que têm a ver conosco e músicas nossas que tenham a ver com o Vitor”, resume Kledir.

A aproximação recente veio com o projeto “Casa Ramil”, show do ano passado que levou os irmãos, filhos e sobrinhos a dividirem o palco. “Isso acabou precipitando o encontro”, afirma Kledir. “A gente pensou: Por que não fazer o trio?”

O reencontro é nostálgico. Vitor conta que, ao lado dos irmãos, lembra-se do ambiente doméstico em que a música era linguagem cotidiana. Sexto filho, cresceu observando os mais velhos ensaiarem, comporem e discutirem arranjos.

Antes mesmo de estudar música formalmente, Vitor já absorvia de maneira intuitiva referências que seriam decisivas em sua formação. Beatles, Clube da Esquina, música de fronteira, literatura e música erudita circulavam naturalmente pela casa dos Ramil.

A origem comum não impediu trajetórias artísticas diferentes. Kleiton e Kledir construíram uma obra marcada pela combinação entre sofisticação musical, humor, elementos do folclore gaúcho e forte comunicação popular.

Estética do Frio

Vitor seguiu por trilha mais introspectiva, elaborando linguagem própria, marcada por densidade poética e forte reflexão sobre a identidade cultural do Sul, a Estética do Frio.

Seu disco “Mantra concreto”, de 2024, trouxe poemas musicados de Paulo Leminski (1944-1989).

“Quando a gente se junta, percebemos que não somos tão diferentes assim”, comenta Vitor. “A gente se dá conta de como todas as nossas músicas se amarram. Tudo tem a mesma raiz.”

Essa tal raiz passa por influências pouco convencionais. Ao mesmo tempo em que canções dos três têm sonoridade dos Beatles e da música anglo-saxã dos anos 1970, elas trazem elementos regionais do Uruguai e Argentina. Isso por questões geográficas. Eles nasceram em Pelotas, no Rio Grande do Sul, e cresceram ouvindo emissoras argentinas e uruguaias, absorvendo milongas, tangos e canções regionais.

Outra influência decisiva veio de Minas. Kleiton, Kledir e Vitor citam o Clube da Esquina como revelação estética. “Ainda moleque, eu queria cantar igual ao Milton (Nascimento)”, revela Vitor. “Aproveitava que o pé-direito da casa onde a gente morava era alto, fazendo o som reverberar, para ficar escutando ‘Minas’ no volume alto”, acrescenta, referindo-se ao disco que Bituca lançou em 1975.

Conexão mineira

Os três enxergaram nas harmonias sofisticadas, melodias em compasso ternário e fusão entre tradição regional e modernidade um caminho próximo daquele que buscavam. A afinidade acabou se transformando em relação duradoura com público e artistas mineiros.

Ao longo da carreira, Minas Gerais se tornou um dos estados em que Kleiton e Kledir mais se apresentaram. Eles têm parcerias com Wagner Tiso, Flávio Venturini, Henrique Portugal e Chico Lobo, entre outros.

Milton Nascimento cantou em disco de Vitor (“Foi no mês que vem”, 2013) e gravou “Estrela, estrela”, canção do gaúcho, em seu álbum “... E a gente sonhando” (2010).

“Na época do Almôndegas, fizemos temporada no Teatro Marília, em fevereiro de 1975. Nem tínhamos disco gravado ainda. Voltando da Bahia, decidimos tocar em Belo Horizonte. Não tinha ninguém para assistir ao show. Mas essa é outra história”, conclui Kledir.

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KLEITON, KLEDIR E VITOR RAMIL

Show na sexta-feira (26/6), às 20h30, no BeFly Minascentro (Av. Augusto de Lima, 785, Centro). Inteira: R$ 460 (setor 1), R$ 200 (setor superior) e R$ 140 (setor 2), com meia-entrada na forma da lei, à venda na bilheteria e na plataforma Sympla. O preço do ingresso solidário corresponde à meia, mediante doação de 1kg de alimento ou ração para cães ou gatos. Informações: (31) 3995-5775.